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Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии

03.10.2018 14:55 — Разное | Ежедневник  
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Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии

3 октября 2018 года в Шведской королевской академии наук объявили лауреатов Нобелевской премии по химии.

Ими стали Фрэнсис Арнольд (США) – «за направленную эволюцию ферментов»; Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) – «за метод фагового дисплея пептидов и антител».

К слову, разработки ученых помогут создать новые лекарственные препараты.

Лауреаты престижной награды получат денежную премию. В 2017 году она составила около миллиона долларов.

Вручение награды состоится в Стокгольме 10 декабря.

5 октября объявят имена лауреатов Нобелевской премии мира, а 8 октября — Нобелевской премии по экономике. Награду в области литературы в этом году решили не вручать.

 
 
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3 октября 2018 года в Шведской королевской академии наук объявили лауреатов Нобелевской премии по химии.
 
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