Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии





3 октября 2018 года в Шведской королевской академии наук объявили лауреатов Нобелевской премии по химии.

Ими стали Фрэнсис Арнольд (США) – «за направленную эволюцию ферментов»; Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) – «за метод фагового дисплея пептидов и антител».

К слову, разработки ученых помогут создать новые лекарственные препараты.

Лауреаты престижной награды получат денежную премию. В 2017 году она составила около миллиона долларов.

Вручение награды состоится в Стокгольме 10 декабря.

5 октября объявят имена лауреатов Нобелевской премии мира, а 8 октября — Нобелевской премии по экономике. Награду в области литературы в этом году решили не вручать.