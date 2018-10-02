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Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии
03.10.2018 14:55 — Разное | Ежедневник
3 октября 2018 года в Шведской королевской академии наук объявили лауреатов Нобелевской премии по химии.
Ими стали Фрэнсис Арнольд (США) – «за направленную эволюцию ферментов»; Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) – «за метод фагового дисплея пептидов и антител».
К слову, разработки ученых помогут создать новые лекарственные препараты.
Лауреаты престижной награды получат денежную премию. В 2017 году она составила около миллиона долларов.
Вручение награды состоится в Стокгольме 10 декабря.
5 октября объявят имена лауреатов Нобелевской премии мира, а 8 октября — Нобелевской премии по экономике. Награду в области литературы в этом году решили не вручать.
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3 октября 2018 года в Шведской королевской академии наук объявили лауреатов Нобелевской премии по химии.
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