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Галыгин с семьей на стадионе поздравили Гончаренко с победой ЦСКА над «Реалом»

03.10.2018 15:15 — Разное | СТВ  
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Шоумен Вадим Галыгин поздравил ЦСКА с победой над мадридским «Реалом».

Радостный ролик юморист опубликовал на своей странице в Instagram. Матч проходил на стадионе «Лужники» и его посетили более 70 тысяч человек.

Компанию Вадиму Галыгину составила супруга и сын Вадим.

Встреча сенсационно завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.

Шоумен поздравил с победой главного тренера ЦСКА – белоруса Виктора Гончаренко. Ранее он был тренером БАТЭ, ярым болельщиком которого является Вадим Галыгин – уроженец Борисова.

Галыгин с семьей на стадионе поздравили Гончаренко с победой ЦСКА над «Реалом»
Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/vadimgalygin

Вадим Галыгин:
Виктору Михайловичу посвящается!

Сотрудник совершает ошибки, работа идёт вхолостую? Значит, виноват руководитель: большое интервью с Виктором Гончаренко

Менее, чем за сутки ролик посмотрели более 21 тысячи раз.

Сам Виктор Гончаренко посвятил победу ЦСКА Анатолию Капскому, который ушел из жизни в сентябре нынешнего года. Главный тренер клуба назвал Капского другом и вторым отцом, который всегда радовался победам и поздравлял с ними.

ЦСКА обыграл «Реал». Тренер Гончаренко анализирует игру своих подопечных (читать далее).

 
 
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Шоумен Вадим Галыгин поздравил ЦСКА с победой над мадридским «Реалом». Радостный ролик юморист опубликовал на своей странице в Instagram. Матч проходил на стадионе...
 
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