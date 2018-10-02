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Галыгин с семьей на стадионе поздравили Гончаренко с победой ЦСКА над «Реалом»
Шоумен Вадим Галыгин поздравил ЦСКА с победой над мадридским «Реалом».
Радостный ролик юморист
Компанию Вадиму Галыгину составила супруга и сын Вадим.
Встреча сенсационно завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.
Шоумен поздравил с победой главного тренера ЦСКА – белоруса Виктора Гончаренко. Ранее он был тренером БАТЭ, ярым болельщиком которого является Вадим Галыгин – уроженец Борисова.
Вадим Галыгин:
Менее, чем за сутки ролик посмотрели более 21 тысячи раз.
Сам Виктор Гончаренко
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Шоумен Вадим Галыгин поздравил ЦСКА с победой над мадридским «Реалом». Радостный ролик юморист опубликовал на своей странице в Instagram. Матч проходил на стадионе...
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