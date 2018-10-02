Галыгин с семьей на стадионе поздравили Гончаренко с победой ЦСКА над «Реалом»

Шоумен Вадим Галыгин поздравил ЦСКА с победой над мадридским «Реалом».

Радостный ролик юморист опубликовал на своей странице в Instagram. Матч проходил на стадионе «Лужники» и его посетили более 70 тысяч человек.

Компанию Вадиму Галыгину составила супруга и сын Вадим.

Встреча сенсационно завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.

Шоумен поздравил с победой главного тренера ЦСКА – белоруса Виктора Гончаренко. Ранее он был тренером БАТЭ, ярым болельщиком которого является Вадим Галыгин – уроженец Борисова.



Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/vadimgalygin

Вадим Галыгин:

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Менее, чем за сутки ролик посмотрели более 21 тысячи раз.

Сам Виктор Гончаренко посвятил победу ЦСКА Анатолию Капскому, который ушел из жизни в сентябре нынешнего года. Главный тренер клуба назвал Капского другом и вторым отцом, который всегда радовался победам и поздравлял с ними.