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Крупные контракты, ярмарка ремёсел и обсуждение совместных перспектив. Что предложит гостям V Форум регионов Беларуси и России
Новости Беларуси. Контракты на сумму не менее полумиллиарда долларов планируют заключить на V Форуме регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его готовится принять Могилев.
В центре внимания – вопросы развития интеграции и Союзного государства. Будут обсуждаться перспективы в аграрной политике, правовой сфере, цифровой экономике и международной деятельности. Форум посетят губернаторы более чем 20 регионов России. Будут подписаны около 70 документов о сотрудничестве – на межправительственном, областном и районном уровнях.
Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
Конечно, очень важно, что очень высокое представительство. Мы очень серьезно к нему готовились – фактически целый год готовились к этому Форуму вместе с нашими российскими партнерами. Поэтому это будет не бюрократическое мероприятие, а мероприятие по существу.
Александр Попков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению:
Особенностью Форума станет выставка-ярмарка ремесел, где регионы представят свой историко-культурный и туристический потенциалы. Всего Могилев примет более 2 тысяч гостей.
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Крупные контракты, ярмарка ремёсел и обсуждение совместных перспектив. Что предложит гостям V Форум регионов Беларуси и России
Новости Беларуси. Контракты на сумму не менее полумиллиарда долларов планируют заключить на V Форуме регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24...
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