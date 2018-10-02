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В Ивацевичах 81-летний мужчина погиб при распиловке дров
Новости Беларуси. В Ивацевичах при распиловке дров погиб мужчина.
Как
В какой-то момент из рук местного жителя выскользнула дисковая пила. Инструмент повредил бедренную артерию мужчины.
Спустя некоторое время пенсионера обнаружила супруга, но травма оказалась смертельной.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В конце августа в Полоцком районе погиб вальщик леса.
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Новости Беларуси. В Ивацевичах при распиловке дров погиб мужчина. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея...
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