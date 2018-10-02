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В Ивацевичах 81-летний мужчина погиб при распиловке дров

03.10.2018 14:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Ивацевичах при распиловке дров погиб мужчина.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, происшествие случилось второго октября. 81-летний мужчина занимался распилкой дров.

В какой-то момент из рук местного жителя выскользнула дисковая пила. Инструмент повредил бедренную артерию мужчины.

Спустя некоторое время пенсионера обнаружила супруга, но травма оказалась смертельной.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В конце августа в Полоцком районе погиб вальщик леса.

На рабочего упало дерево (читать далее).

 
 
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Новости Беларуси. В Ивацевичах при распиловке дров погиб мужчина. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея...
 
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