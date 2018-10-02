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Отопление начали включать в квартирах жителей Витебской области

03.10.2018 14:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 3 октября вслед за Минском отопление начали включать в квартирах жителей Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается столицы, то, как обещают городские власти, весь жилищный фонд подключат ко второй половины дня 4 октября. Батареи уже греют в 3,5 тысячах домах Минска. Для полной наладки оборудования потребуется еще некоторое время. При улучшении погоды системы переведут в режим протапливания.

Отопление начали включать в квартирах жителей Витебской области

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 3 октября вслед за Минском отопление начали включать в квартирах жителей Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что...
 
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