Новости Беларуси. 3 октября вслед за Минском отопление начали включать в квартирах жителей Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается столицы, то, как обещают городские власти, весь жилищный фонд подключат ко второй половины дня 4 октября. Батареи уже греют в 3,5 тысячах домах Минска. Для полной наладки оборудования потребуется еще некоторое время. При улучшении погоды системы переведут в режим протапливания.



