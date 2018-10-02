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Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии: делегация из этой страны с визитом в Минске

03.10.2018 14:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 октября в правительстве встречали делегацию из Страны восходящего солнца.

Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии: делегация из этой страны с визитом в Минске

Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии: делегация из этой страны с визитом в Минске

В ней создана специальная ассоциация, которая курирует вопросы торговли с бывшими республиками СССР.

Ее руководитель вместе с внушительной группой бизнесменов сейчас находятся в Минске. Гости знакомятся с промышленными предприятиями и китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень». В Японии присматриваются к этому проекту. Кроме того, здесь знают о быстрых темпах развития в Беларуси сферы IT. Это еще одно новое направление в сотрудничестве.

Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии: делегация из этой страны с визитом в Минске

Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии: делегация из этой страны с визитом в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 октября в правительстве встречали делегацию...
 
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