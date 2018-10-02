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ЦСКА обыграл «Реал». Тренер Гончаренко анализирует игру своих подопечных
Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграли в домашнем матче мадридский «Реал» – 1:0 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Эту встречу с действующим победителем чемпионской Лиги армейцы начали очень здорово, и уже на 2-й минуте Никола Влашич открыл счет. После этого гости прочно завладели инициативой, но до перерыва не смогли переиграть опытнейшего голкипера хозяев Игоря Акинфеева. Во втором тайме мадридцы также доминировали, но ЦСКА выстоял.
Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «ЦСКА» (Москва):
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Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграли в домашнем матче мадридский «Реал» – 1:0 во втором туре группового этапа...
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