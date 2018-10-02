В Швейцарии гомофобию признали уголовным преступлением

Парламент Швейцарии признал гомофобию и трансфобию преступлением. Теперь за дискриминацию ЛГБТ-сообщества можно будет попасть в тюрьму на срок до трех лет, пишет «Нож» со ссылкой на Pink News.

Решение вышло не единоглассное – 118 парламентариев проголосовали «за», против высказались 60. В декабре документ рассмотрит Совет кантонов – верхняя палата парламента. После этого документ станет законом. Маттиас Рейнард, инициатор законопроекта, считает решение парламента «победой прав человека»: «Гомофобия – это не личный выбор, а нарушение закона, как и расизм».

Теперь активисты будут добиваться легализации однополых браков. Сейчас там разрешено гражданское партнерство, а официальный брак заключить не получится. Эти формы отношений отличаются правами.