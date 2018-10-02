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В Швейцарии гомофобию признали уголовным преступлением
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Парламент Швейцарии признал гомофобию и трансфобию преступлением. Теперь за дискриминацию ЛГБТ-сообщества можно будет попасть в тюрьму на срок до трех лет,
Решение вышло не единоглассное – 118 парламентариев проголосовали «за», против высказались 60. В декабре документ рассмотрит Совет кантонов – верхняя палата парламента. После этого документ станет законом. Маттиас Рейнард, инициатор законопроекта, считает решение парламента «победой прав человека»: «Гомофобия – это не личный выбор, а нарушение закона, как и расизм».
Теперь активисты будут добиваться легализации однополых браков. Сейчас там разрешено гражданское партнерство, а официальный брак заключить не получится. Эти формы отношений отличаются правами.
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Парламент Швейцарии признал гомофобию и трансфобию преступлением. Теперь за дискриминацию ЛГБТ-сообщества можно будет попасть в тюрьму на срок до трех лет, пишет...
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