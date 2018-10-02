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В Вене открылась «важнейшая художественная выставка года» – 90 картин Питера Брейгеля Старшего

03.10.2018 14:44 — Разное | KYKY  
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2 октября В Вене открылась выставка Питера Брейгеля Старшего. Ее называют важнейшей художественной выставкой года, пишет meduza. Она приурочена к 450-летию со дня его смерти, которое отмечают в следующем году, и продлится до 13 января. Музей истории искусств подготовил сайт со всеми картинами, которые можно рассмотреть до каждого пикселя, увидеть их инфракрасную макрофотографию и рефлектографию. В общем, так подробно рассмотреть картины вам не давал, наверное, ни один музей. 

Это первая большая сольная выставка Брейгеля за всю историю. Всего выставлено 90 его картин. Картины и гравюры привезут из Берлина, Вены, Мадрида, Антверпена, Рима, Праги, Лондона и Роттердама. Некоторые полотна не выставлялись в других местах десятками, а то и сотнями лет.

В Венском музее впервые одновременно выставят две версии «Вавилонской башни» Брейгеля Старшего. Одну – из Вены, вторую – из музея Бойманса ван Бенингена в Роттердаме. Неизвестно, какая из этих картин была написана первой, но полотно из венского собрания называют «Большой Вавилонской башней», а из роттердамского – «Малой». Еще один вариант того же библейского сюжета в исполнении Брейгеля хранится в Дрезденской картинной галерее.

Что касается детализации. Посмотрите, например, картину «Путь на Голгофу» (Christ Carrying the Cross, 1564 год). Ее, как и все остальные, можно приблизить до такого расстояния, что вы увидите самые мелкие объекты – вплоть до глаз (если они есть) персонажа в самой дальней части полотна.

 
 
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2 октября В Вене открылась выставка Питера Брейгеля Старшего. Ее называют важнейшей художественной выставкой года, пишет meduza. Она приурочена к 450-летию со дня его...
 
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