Прокуратура хочет отменить решение суда по делу бизнесмена Израилевича против «Новага часу»

10 сентября суд Советского района не удовлетворил иск бизнесмена Аркадия Израилевича к газете «Новы час». Он считал, что издание своим расследованием о причастности Израилевича к созданию ресторана «Поедем поедим» в Куропатах унизило честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена. Сегодня стало известно, что прокуратура Советского района Минска подала апелляцию на решение суда, пишет БАЖ.

Прокуратура просит отменить решение суда по иску Аркадия Израилевича к издательскому унитарному предприятию «Время новостей» (издателя газеты «Новы час») о защите чести, достоинства и деловой репутации и направить дело на новое рассмотрение. Документ подписал зампрокурора Советского района Загоровский, а 18 сентября его направили судебной коллегии по гражданским делам Минского горсуда.

Напомним, издание «Новы час» опубликовало расследование Дениса Ивашина с информацией, что компания Израилевича ООО «Ив» является бенефициаром строительства ресторана «Поедем поедим» в Куропатах. Израилевич заявил, что это неправда и потребовал у газеты опубликовать опровержение информации, а также материальную компенсацию – 40 тысяч рублей (за «эмоциональные переживания и ухудшение физического состояния»).