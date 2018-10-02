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Прокуратура хочет отменить решение суда по делу бизнесмена Израилевича против «Новага часу»

03.10.2018 14:18 — Разное | KYKY  
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10 сентября суд Советского района не удовлетворил иск бизнесмена Аркадия Израилевича к газете «Новы час». Он считал, что издание своим расследованием о причастности Израилевича к созданию ресторана «Поедем поедим» в Куропатах унизило честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена. Сегодня стало известно, что прокуратура Советского района Минска подала апелляцию на решение суда, пишет БАЖ.

Прокуратура просит отменить решение суда по иску Аркадия Израилевича к издательскому унитарному предприятию «Время новостей» (издателя газеты «Новы час») о защите чести, достоинства и деловой репутации и направить дело на новое рассмотрение. Документ подписал зампрокурора Советского района Загоровский, а 18 сентября его направили судебной коллегии по гражданским делам Минского горсуда.

Напомним, издание «Новы час» опубликовало расследование Дениса Ивашина с информацией, что компания Израилевича ООО «Ив» является бенефициаром строительства ресторана «Поедем поедим» в Куропатах. Израилевич заявил, что это неправда и потребовал у газеты опубликовать опровержение информации, а также материальную компенсацию – 40 тысяч рублей (за «эмоциональные переживания и ухудшение физического состояния»). 

Читайте по теме: Куропаты, расстрелы и ресторан. Семь цитат из интервью Израилевича

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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10 сентября суд Советского района не удовлетворил иск бизнесмена Аркадия Израилевича к газете «Новы час». Он считал, что издание своим расследованием о...
 
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