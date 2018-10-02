Все госСМИ будут рядом: объявлен конкурс на архитектурную концепцию белорусского медиацентра

Построить в Минске медиацентр для телеканалов президент пообещал на встрече с руководством госСМИ в апреле. О чем идет речь, объяснили на примере Астаны. Там медиацентр — это единая технологическая площадка для обеспечения качественного вещания всех национальных медиа, которая создана в целях оптимизации телерадиопроизводства. В этом центре расположились восемь главных телеканалов Казахстана и три радиостанции. Сейчас Мининформ объявил о старте конкурса по разработке архитектурной концепции здания белорусского медиацентра.



Так выгляди медиацентр в Астане Фото: tengrinews.kz

Принимать конкурсные работы организатор планирует до 22 октября.

Каким хотят видеть медиацентр для белорусских телеканалов?

Концептуально очень похожим на казахский.

В условиях сказано: «Здание медиацентра должно состоять из нескольких отдельно стоящих объемов (корпусов. — TUT.BY), связанных между собой обслуживающей частью, в том числе пресс-центром на 200 мест, помещением для съемок площадью 1500 м.кв, помещениями для съемок площадью 800 м.кв (3 шт.), подсобными помещениями, холлами, помещениями кафе, баров, торговых точек.

В составе отдельно стоящих объемов необходимо предусмотреть объемы:

— телекомпания площадью 29 000 м.кв.;

— телекомпания площадью 9780 м.кв.;

— телекомпания площадью 9780 м.кв.;

— телекомпания площадью 1418 м.кв.»

Даны даже примерные планы медиацентра.

Максимальная высота корпусов не должна превышать 30 метров. Уместить все необходимо на территории 3,5 гектара, в том числе — парковку и подъездные пути.

Еще одно условие: «В архитектурной концепции должен быть отражен в качестве символа профессиональный вид деятельности телерадиокомпаний».

Участвовать в конкурсе смогут как физические, так и юридические лица.