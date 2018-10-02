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Все госСМИ будут рядом: объявлен конкурс на архитектурную концепцию белорусского медиацентра
Построить в Минске медиацентр для телеканалов президент пообещал на встрече с руководством госСМИ в апреле. О чем идет речь, объяснили на примере Астаны. Там медиацентр — это единая технологическая площадка для обеспечения качественного вещания всех национальных медиа, которая создана в целях оптимизации телерадиопроизводства. В этом центре расположились восемь главных телеканалов Казахстана и три радиостанции. Сейчас Мининформ
Принимать конкурсные работы организатор планирует до 22 октября.
Каким хотят видеть медиацентр для белорусских телеканалов?
Концептуально очень похожим на казахский.
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Даны даже примерные планы медиацентра.
Максимальная высота корпусов не должна превышать 30 метров. Уместить все необходимо на территории 3,5 гектара, в том числе — парковку и подъездные пути.
Еще одно условие: «В архитектурной концепции должен быть отражен в качестве символа профессиональный вид деятельности телерадиокомпаний».
Участвовать в конкурсе смогут как физические, так и юридические лица.
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Ориентир - медиацентр в Казахстане.
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