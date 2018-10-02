Невероятно! Новополочанка ударила милиционера ногой в лицо и осталась на свободе

Происшествие случилось в конце апреля вечером возле кафе «Шафран» в Новополоцке.





24-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения умышленно нанесла милиционеру удар ногой в лицо, причинив ссадину носа.





Насилие она применила во время задержания своего знакомого, совершившего административное правонарушение.





Ее действия были квалифицированы по ст.364 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.





С учетом позиции гособвинения, наличия у женщины на иждивении малолетнего ребенка, а также признания ею вины, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, и постановил не приводить его в исполнение в течение испытательного срока 1 год 6 месяцев.





Приговор вступил в законную силу.