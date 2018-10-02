ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Невероятно! Новополочанка ударила милиционера ногой в лицо и осталась на свободе

03.10.2018 14:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Суд вынес приговор 24-летней жительнице Новополоцка по обвинению в "применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел".

Происшествие случилось в конце апреля вечером возле кафе «Шафран» в Новополоцке.

24-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения умышленно нанесла милиционеру удар ногой в лицо, причинив ссадину носа. 

Насилие она применила во время задержания своего знакомого, совершившего административное правонарушение.

Ее действия были квалифицированы по ст.364 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

С учетом позиции гособвинения, наличия у женщины на иждивении малолетнего ребенка, а также признания ею вины, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, и постановил не приводить его в исполнение в течение испытательного срока 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд вынес приговор 24-летней жительнице Новополоцка по обвинению в "применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел".
 
Новости дня
Новости разные
 
Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика