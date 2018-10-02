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Невероятно! Новополочанка ударила милиционера ногой в лицо и осталась на свободе
Суд
Происшествие случилось в конце апреля вечером возле кафе «Шафран» в Новополоцке.
24-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения умышленно нанесла милиционеру удар ногой в лицо, причинив ссадину носа.
Насилие она применила во время задержания своего знакомого, совершившего административное правонарушение.
Ее действия были квалифицированы по ст.364 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
С учетом позиции гособвинения, наличия у женщины на иждивении малолетнего ребенка, а также признания ею вины, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, и постановил не приводить его в исполнение в течение испытательного срока 1 год 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
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Суд вынес приговор 24-летней жительнице Новополоцка по обвинению в "применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел".
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