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Прокуратура не довольна решением суда по иску Израилевича против издания "Новы час"
Прокуратура Советского района Минска подала апелляционный протест на решение суда по иску Аркадия Израилевича против негосударственной газеты «Новы час» и журналиста Дениса Ивашина.
Как стало известно
Документ за подписью заместителя прокурора Советского района Минска Загоровского 18 сентября был направлен судебной коллегии по гражданским делам Минского горсуда.
Напомним, бизнесмен Аркадий Израилевич через суд требовал привлечь к ответственности газету «Новы час» и журналиста Дениса Ивашина за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации.
Поводом для судебного разбирательства стало журналистское расследование Дениса Ивашина о строительстве под Минском в непосредственной близости от Куропат скандально известного ресторанного комплекса «Поедем поедим».
10 сентября Советский райсуд Минска, рассмотрев дело, не удовлетворил иск Израилевича и постановил взыскать с него 600 рублей в пользу газеты и журналиста.
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Прокуратура Советского района Минска подала апелляционный протест на решение суда по иску Аркадия Израилевича против негосударственной газеты «Новы час» и...
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