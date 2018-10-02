БАЖ , прокуратура требует отменить решение суда Советского района Минска от 10 сентября 2018 г. по иску Аркадия Израилевича к издательскому унитарному предприятию «Время новостей» (издателю газеты «Новы час») о защите чести, достоинства и деловой репутации и направить дело на новое рассмотрение. Как стало известно, прокуратура требует отменить решение суда Советского района Минска от 10 сентября 2018 г. по иску Аркадия Израилевича к издательскому унитарному предприятию «Время новостей» (издателю газеты «Новы час») о защите чести, достоинства и деловой репутации и направить дело на новое рассмотрение.





Документ за подписью заместителя прокурора Советского района Минска Загоровского 18 сентября был направлен судебной коллегии по гражданским делам Минского горсуда.





Напомним, бизнесмен Аркадий Израилевич через суд требовал привлечь к ответственности газету «Новы час» и журналиста Дениса Ивашина за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации.





Поводом для судебного разбирательства стало журналистское расследование Дениса Ивашина о строительстве под Минском в непосредственной близости от Куропат скандально известного ресторанного комплекса «Поедем поедим».





10 сентября Советский райсуд Минска, рассмотрев дело, не удовлетворил иск Израилевича и постановил взыскать с него 600 рублей в пользу газеты и журналиста.



