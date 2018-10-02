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Вагон поезда Гродно-Краков отцепили на границе: весь был напичкан контрабандными сигаретами

03.10.2018 14:26 — Разное | Партизан  
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Пассажирский поезд Гродно-Краков уменьшили прямо в пути, на границе из-за контрабандистов от состава отцепили целый вагон.
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2 октября польская таможня сообщила, что международный поезд Гродно – Белосток – Варшава – Краков был вынужден отправиться с границы в уменьшенном составе. От поезда, прибывшего из Беларуси, полякам пришлось отцепить целый пассажирский вагон, где нашли 52 200 сигарет, передает euroby.info

Причина столь радикальных мер в способе сокрытия контрабанды. Преступники не просто спрятали сигареты под самым потолком одного из вагонов. Защита этого потолка, а заодно и контрабанды, крепилась на гвоздях и винтах со скрученными и отсутствующими головками, что существенно усложнило демонтаж потолка.

Вагон, где нашли контрабанду, для его разборки с целью изъятия контрабанды, пришлось оставить на границе, а пассажиры для продолжения пути были вынуждены уплотняться по другим вагонам.

 
Теги: Гродно
 
 
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Пассажирский поезд Гродно-Краков уменьшили прямо в пути, на границе из-за контрабандистов от состава отцепили целый вагон.
 
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