В Ираке избрали президента

Салих родился в 1960 году в Ираке. В 1987 году получил докторскую степень в Ливерпульском университете в Великобритании. Он занимал должности премьер-министра регионального правительства иракского Курдистана и заместителя премьер-министра иракского федерального правительства.













Ранее сообщалось, что Демократическая партия Курдистана сняла кандидатуру своего представителя Фуада Хусейна после того, как в первом раунде голосования за Бархама Салиха проголосовали 165 депутатов, тогда как за Хусейна - 89.





Голосование состоялось во вторник в парламенте Ирака.





Претендентами на должность президента были заявлены представитель Демократической партии Курдистана Фуад Хусейн и Бархам Салих из Патриотического союза Курдистана.





Согласно договоренности между двумя партиями, кандидат от Патриотического союза Курдистана получает пост президента Ирака, в то время как кандидат от Демократической партии Курдистана становится президентом Иракского Курдистана.





Однако позднее в Демократической партии Курдистана сочли, что у партии есть право выдвинуть кандидата на пост президента Ирака, учитывая наличие большинства ее представителей как в парламенте Ирака, так и в парламенте Иракского Курдистана.





Президентом Ирака традиционно становится представитель курдского меньшинства.