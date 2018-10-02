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В Ираке избрали президента

03.10.2018 14:21 — Разное | Партизан  
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Представитель Патриотического союза Курдистана Бархам Салих избран новым президентом Ирака по итогам второго тура парламентского голосования, сообщает во вторник телеканал "Рудау".

Салих родился в 1960 году в Ираке. В 1987 году получил докторскую степень в Ливерпульском университете в Великобритании. Он занимал должности премьер-министра регионального правительства иракского Курдистана и заместителя премьер-министра иракского федерального правительства.



Ранее сообщалось, что Демократическая партия Курдистана сняла кандидатуру своего представителя Фуада Хусейна после того, как в первом раунде голосования за Бархама Салиха проголосовали 165 депутатов, тогда как за Хусейна - 89.

Голосование состоялось во вторник в парламенте Ирака.

Претендентами на должность президента были заявлены представитель Демократической партии Курдистана Фуад Хусейн и Бархам Салих из Патриотического союза Курдистана. 

Согласно договоренности между двумя партиями, кандидат от Патриотического союза Курдистана получает пост президента Ирака, в то время как кандидат от Демократической партии Курдистана становится президентом Иракского Курдистана.

Однако позднее в Демократической партии Курдистана сочли, что у партии есть право выдвинуть кандидата на пост президента Ирака, учитывая наличие большинства ее представителей как в парламенте Ирака, так и в парламенте Иракского Курдистана.

Президентом Ирака традиционно становится представитель курдского меньшинства.

 
 
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Представитель Патриотического союза Курдистана Бархам Салих избран новым президентом Ирака по итогам второго тура парламентского голосования, сообщает во...
 
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