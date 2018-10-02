Полный крах: на бирже рубль обвалился по отношению ко всем валютам

Трёхвалютная корзина на торгах в среду стала дороже на 0,48%. С начала октября белорусский рубль девальвировался к корзине валют уже на 1,04%.





Курс доллара вырос на 0,0097 рубля до 2,1334 BYN/USD. Выше доллар не поднимался уже 16 дней подряд.





Курс евро рванул вверх сразу на 0,0231 рубля до 2,4690 BYN/EUR. Евро смог отыграть потери предыдущих чётырёх дней всего за одну торговую сессию и оказаться на максимуме за 15 дней.





Курс российского рубля прибавил ещё 0,0103 рубля до 3,2600 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за последние 166 дней (почти 5,5 месяцев).





За период с 24 августа и до текущего дня российский рубль укреплялся 24 раза на 29 торгах. Суммарный рост за это время превысил 26(!) копеек.





Россия





Центробанк РФ увеличил официальные курсы валют на завтра:





курс доллара вырос на 20 копеек до 65,4244 USD/RUB;

курс евро подскочил на 51 копейку до 75,7353 EUR/RUB.