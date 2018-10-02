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Полный крах: на бирже рубль обвалился по отношению ко всем валютам

03.10.2018 13:59 — Разное | Партизан  
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Белорусский рубль значительно девальвировался к доллару, евро и российскому рублю по итогам торгов 3 октября.

Трёхвалютная корзина на торгах в среду стала дороже на 0,48%. С начала октября белорусский рубль девальвировался к корзине валют уже на 1,04%.

Курс доллара вырос на 0,0097 рубля до 2,1334 BYN/USD. Выше доллар не поднимался уже 16 дней подряд.

Курс евро рванул вверх сразу на 0,0231 рубля до 2,4690 BYN/EUR. Евро смог отыграть потери предыдущих чётырёх дней всего за одну торговую сессию и оказаться на максимуме за 15 дней.

Курс российского рубля прибавил ещё 0,0103 рубля до 3,2600 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за последние 166 дней (почти 5,5 месяцев).

За период с 24 августа и до текущего дня российский рубль укреплялся 24 раза на 29 торгах. Суммарный рост за это время превысил 26(!) копеек.

Россия

Центробанк РФ увеличил официальные курсы валют на завтра:

курс доллара вырос на 20 копеек до 65,4244 USD/RUB;
курс евро подскочил на 51 копейку до 75,7353 EUR/RUB.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль значительно девальвировался к доллару, евро и российскому рублю по итогам торгов 3 октября.
 
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