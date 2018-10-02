Силовики в штатском ищут сына убитой 14 лет назад журналистки Вероники Черкасовой

Салідарнасці отчим Вероники Черкасовой Владимир Мелешко. Звонок в дверь разбудил их, рассказываетотчим Вероники Черкасовой Владимир Мелешко.





— Нормальные люди никогда так не звонят, — говорит мама журналистки Диана Тимофеевна. — А этот звонок ни с чем не спутаешь. Звонят люди, которые хотят вселить тревогу или страх.





Владимир Владимирович открыл дверь. На пороге квартиры стояли двое в штатском. На вопросы, в чем дело и кто они, один из визитеров показал удостоверение на имя Мудрого Николая Николаевича.





По словам Владимира Владимировича, второй гость не показал документ и не представился. Родители Вероники Черкасовой не знают, сотрудниками какого правоохранительного органа являются люди, которые приходили к ним.





— Они сказали, что ищут Антона Николаевича. Я ответил, что здесь такой не проживает.





Владимир Мелешко обращает внимание на то, что сотрудники неправильно назвали отчество сына Вероники Черкасовой.





Хозяин квартиры сказал, что разговор окончен, и захлопнул дверь. Снова раздался звонок. Дверь открыли, и сотрудник поставил ногу так, чтобы ее невозможно было закрыть.





— Спрашивали, где Антон, просили дать его контакты. Все, что мы им предоставили, — назвали наши ФИО и годы рождения, — сказал Владимир Владимирович. — Считаю, что никакого разговора с ними быть не может. Они не знают, куда идут, кого ищут. На наши вопросы, по какой причине пришли, сказали, что их послало начальство.





Отметим, что подобные визиты правоохранители наносят родителям Вероники Черкасовой каждый год, чаще всего незадолго до годовщины убийства журналистки.





— Смысла в их действиях нет, — считает Диана Тимофеевна. — Им прекрасно известно, что мы ничего не знаем, а если бы и знали, ничего не сказали бы. Мы стареем. Такой возраст, когда всякий малейший стресс плохо кончается. Они на это и рассчитывают. Чем больше сделают гадость, тем больше зачтется.





Владимир Владимирович добавил, что встреча с правоохранителями здоровья им с женой не прибавит. Отчим Вероники полтора месяца провел в больнице: после очередной химиотерапии подхватил пневмонию и еле выкарабкался.





— Это система, — говорит Владимир Мелешко о действиях силовиков.





Журналистка «Салідарнасці» Вероника Черкасова погибла 20 октября 2004 года. Ее нашли в собственной квартире с 43-мя ножевыми ранениями.









Спустя месяц после трагедии общественность шокировали, объявив подозреваемыми ее 15-летнего сына Антона Филимонова и 63-летнего отчима погибшей Владимира Мелешко. Весной 2005 года подозрения с них были сняты. Убийство до сих пор не раскрыто.