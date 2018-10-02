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Неужели?! Беспошлинный порог на посылки из-за границы могут увеличить до $200

03.10.2018 13:37 — Разное | Партизан  
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В Беларуси беспошлинный порог на посылки из-за границы могут значительно увеличить.

Об сообщил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь-1».

— Есть предложение увеличить порог до 200 долларов и 31 килограмма. Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен на рассмотрение главе государства, — заявил министр.


Напомним, с 14 апреля 2016 года максимальная сумма посылок в Беларуси ограничена 22 евро и 10 килограммами в месяц (независимо от количества покупок). 

За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.

Примечательно, что в 2017 году из 11 миллионов посылок из-за границы норму беспошлинного ввоза превысило только около 1% из них.

 
 
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В Беларуси беспошлинный порог на посылки из-за границы могут значительно увеличить.
 
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