Неужели?! Беспошлинный порог на посылки из-за границы могут увеличить до $200

Об сообщил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь-1».





— Есть предложение увеличить порог до 200 долларов и 31 килограмма. Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен на рассмотрение главе государства, — заявил министр.









Напомним, с 14 апреля 2016 года максимальная сумма посылок в Беларуси ограничена 22 евро и 10 килограммами в месяц (независимо от количества покупок).





За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.





Примечательно, что в 2017 году из 11 миллионов посылок из-за границы норму беспошлинного ввоза превысило только около 1% из них.