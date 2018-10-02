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Ветераны-спасатели, которых могут выселить на улицу, уже получили повестки в суды

03.10.2018 15:25 — Разное | Tut.by  
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Материал «Ликвидаторов называют героями. И отправляют на улицу» вышел на портале 13 сентября. В нем рассказывалось: спасатели тридцать-сорок лет назад получили квартиры при пожарных депо, по бессрочным ордерам. Приватизировать такие квартиры мало у кого получилось — закон не запрещал, и не разрешал приватизацию. Не так давно законы снова изменились. Жилье пенсионеров-спасателей перешло в разряд специального. А жить в специальном могут только действующие сотрудники МЧС. В марте больше трех десятков семей ветеранов должны отдать свои квартиры МЧС и выселиться. На днях они получили повестки в суды.


Во вторник вечером люди собрались, чтобы еще раз обсудить стратегию защиты права жить в своих квартирах.

Для начала самые инициативные поделились рассказом, куда отнесли коллективные обращения, подписанные на прошлой встрече (в КГК, в Администрацию президента, в Совмин). И как встречались с одним из замминистров. Везде, говорят, их с интересом выслушивали — и ничего толком не обещали, кроме как «разобраться».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что за иски у МЧС к своим ветеранам?

Люди обижены: МЧС буквально через несколько дней после встречи с инициативной группой подало иски «о понуждении к заключению договоров найма» квартир, в которых люди и так живут, и о возмещении потом судебных расходов.

Договоры найма с пенсионерами, «потерявшими трудовую связь с МЧС», по своим внутренним документам ведомство обязано было заключить еще в 2014-м и только на 5 лет, до марта 2019-го. А еще должно было известить их, что дальше — выселение в никуда. Ведомству сейчас особенно важно формально соблюсти закон: получить подписанные договоры, которые аннулируют «советские» бессрочные ордера. А в марте договор найма заканчивается — люди просто обязаны будут освободить метры.

— Вместо того, чтобы собрать нас всех еще в 2014-м, объяснить, что происходит, они решили «отлавливать» людей по-одному. Говорят — но у нас нет возможности это проверить, — что 115 квартир заключили эти договора, а всего таких квартир 188, — рассказал собравшимся один из инициаторов встречи, Сергей Бабина.



Сергей Бабина

—  У меня на руках — бессрочный ордер на мою квартиру, — еще раз объясняет Сергей Бабина. — Нет договора найма ее же — нет оснований для выселения. Значит, нужно меня и таких, как я, понудить подписать договор, чтобы основание появилось.


— Поднимите руки те, у кого суды назначены на 16 октября, — предложила Алла Шлойдо, адвокат, представляющий интересы всех собравшихся.

Подняли руки пять человек. У всех заседания — в одном районе.

— Нужно подать ходатайства, чтобы приостановить рассмотрение дел, — отметила адвокат. — В любом случае, даже если суды состоятся, решения можно обжаловать — это даст нам около полугода. Но уверена, на вашу проблему обратят внимание раньше, наконец решится кто-то доложить об этой несправедливости президенту.


Собравшиеся еще раз обсудили, чего они хотят, какой выход из ситуации устроит все семьи. А ситуации у всех разные.


Александр Пугачёв

Например, Александр Пугачёв получил трехкомнатную квартиру в 1984 году, живет там с дочерью и внуком. Построить другое жилье не смог. «Меня на очередь даже не ставили — я ведь считался более чем обеспеченным жилыми метрами», — говорит. Еще одна семья, которую хотят выселить в никуда, и вовсе получила квартиру при депо взамен снесенного частного дома. Кандидат в бомжи — парень, чей покойный отец получил жилье во время службы. «Отец, наверное, в гробу переворачивается, когда видит, что происходит, что он своим детям даже на жилье не заработал».


Лариса Сафроненко

Еще один потенциальный бомж — Лариса Сафроненко, ветеран МЧС, отмечена многочисленными наградами. Одного из ветеранов на собрании не было — ликвидатор аварии на ЧАЭС очень переживал то, что происходит, — забрали в больницу.

«Нам нужен просто бессрочный договор»

Люди решили: никто не требует от государства халявы. Всех устроят бессрочные договоры найма для ветеранов и членов их семей, восстановление в очередях нуждающихся (откуда многих исключили как имеющих жилье в бессрочном пользовании). Плюс право для тех, у кого хватает средств, построиться с льготным кредитом (таким же, право на который имеют милиционеры, сотрудники КГБ и прочие силовики) — чтобы построиться и отдать старую квартиру государству.


Собравшиеся решили создать и зарегистрировать общественную организацию для защиты своих прав. Председателем единогласно выдвинули Сергея Бабину.


Напомним, часть квартир при пожарных депо (это их перевели в разряд специального жилья) до 2007-го были приватизированы, проданы и перепроданы. Никаких претензий ни к вовремя сориентировавшимся бывшим хозяевам, ни к новым владельцам квартир у МЧС нет. Тот же Сергей Бабина собрал все документы на приватизацию в 2007-м, но не успел — приватизацию такого жилья запретили. Самые слабые — одинокие женщины, вдовы спасателей, люди, верящие в социальность государства, — вообще не предпринимали попыток что-то сделать. Просто не думали, что в нашей стране их могут вышвырнуть на улицу.


Здание МЧС, где есть квартиры.

Общественную организацию собравшиеся хотели назвать «Спасите спасателей» или «ЧС в МЧС». Но решили, что проще будет зарегистрировать «Ветераны пожарно-спасательной службы», сокращенно — «Ветераны ПСС».

Напомним, ранее официальный представитель ведомства Виталий Новицкий объяснял:

— Речь идет о квартирах, которые расположены в зданиях наших действующих подразделений МЧС. В 2013 году вышел 563-й указ президента «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», где было определено, что жилье, которое расположено в действующих боевых подразделениях, из служебного переводится в специальное. И, соответственно, договоры с людьми, которые жили в этих помещениях, нужно заключать на срок, не превышающий пять лет. В развитие этого указа в 2014-м вышел приказ МЧС. Пять лет истекают в марте 2019 года. Все эти люди — под счет, речь идет об очень небольшом количестве семей, с которыми ведется работа. Для того чтобы эти люди могли остаться в этих помещениях, есть два варианта. Первый вариант — кто-то из них либо их родственников устраивается на работу в органы и подразделения по ЧС (при наличии такой возможности). Второй вариант — и такие ситуации уже были — обращаются в суд. И уже суд решит, разрешить ли превысить этот пятилетний срок найма, определенный указом.

Мы общаемся с людьми, мы предлагаем эти варианты. Но многие не идут на контакт, говорят: я здесь жил и буду здесь жить.

Сами ветераны соглашаются:

— Всех обзванивают начальники частей и предлагают работу. Например, супруге ликвидатора аварии на ЧАЭС Сергея Цедрика, которого ситуация с выселением довела до больницы, предложили устроиться уборщицей.

REALTY.TUT.BY будет продолжать следить за ситуацией с «Ветеранами ППС» .

 
 
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И создают общественную организацию, чтобы защищать свои интересы.
 
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