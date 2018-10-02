Россиянки готовы к сотрудничеству. В Мстиславле прошло совместное заседание Союзов женщин Могилёвской и Тульской областей





Накануне проведения V Форума регионов Беларуси и России в Могилёве проходил ряд интеграционных мероприятий с участием делегаций Республики Беларусь и Российской Федерации. Среди них — совместное заседание Союзов женщин Могилёвской и Тульской областей. В минувший четверг члены объединений приехали в Мстиславль, чтобы познакомиться с одним из древнейших городов страны. Чем удивляли гостей горожане?





Представительниц прекрасной половины человечества встречали у въезда в город. Приветствовал их заместитель председателя райисполкома Игорь Мельников, который сопровождал делегацию.

Вначале женщины посетили Дворец бракосочетаний и торжеств. Во время экскурсии они были впечатлены тем, что сделали дизайнеры и строители из бывшего кинотеатра.





После гости отправились в Александро-Невский кафедральный собор, где их встречал протоиерей Вячеслав. В беседе затронуты важные и волнующие темы о жизни, о вере. Представительницы Тулы с удовольствием оставили свой отзыв о храме в книге для посетителей. Они с большим интересом расспрашивали отца Вячеслава об особенностях храма, его прихожанах, истории.





Нужно отметить, что тульчанки постоянно восхищались Мстиславлем: чистый, уютный, древний, элегантный, ухоженный. И это далеко не все их комплименты нашему городу. Во время пешей прогулки они стремились запечатлеть каждый яркий уголок нашего города: парк Мира, Замковую гору, памятники архитектуры.

Под большим впечатлением гости остались после посещения древнего раскопа и кармелитского костёла. Их провели внутрь величественного сооружения, где гости города смогли воочию убедиться в том, насколько оригинальным в давние времена было это святое место.





Подробно об истории города тульчанки узнали в районном историко-археологическом музее. Много эмоций вызвало также посещение Свято-Успенского Пустынского монастыря и базы отдыха «Семигорье».

Российские женщины были поражены радушным приёмом и искренне благодарили за открытость души, ведь здесь они смогли почувствовать себя желанными гостями, которым всегда рады.