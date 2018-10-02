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В отношении "Натали Турс" возбуждено уголовное дело о мошенничестве

03.10.2018 15:06 — Разное | Аргументы и факты  
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В отношении "Натали Турс" возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Фото из открытых источников

По данным Генпрокуратуры, в результате проверки установлено, что на расчетные счета ООО "Натали Турс" и ООО "Панорама Тур" в качестве оплаты за туристические продукты и услуги поступили денежные средства от более чем 5 тыс. граждан.

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Сумма поступивших средств превышает 1 млн российских рублей. "Однако договорные обязательства перед клиентами выполнены не были, туристские продукты не предоставлены, денежные средства гражданам не возвращены и выведены со счетов указанных юридических лиц на счета третьих лиц", - говорится в сообщении.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, работающих под брендом "Натали Турс" ("Панорама Тур", "Агентство путешествий "Натали" и "Туроператор "Натали Турс"). Основанием для такого решения стало объявление "Натали Турс" об аннулировании всех своих туров с 4 июля.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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МВД России возбудило уголовное дело о мошенничестве должностных лиц туроператора "Натали Турс" и ООО "Панорама Тур", сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
 
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