"Нет ничего невозможного". БАТЭ хочет побеждать в Лиге Европе в память об Анатолии Капском

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага накануне домашнего поединка группового раунда Лиги Европы-2018/19 с греческим ПАОКом рассказал о готовности команды к матчу и о желании футболистов побеждать в память об ушедшем из жизни руководителе клуба Анатолии Капском, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.



Алексей Бага. Фото: Александр Какшинский, TUT.BY

— Как идет подготовка к матчу?

— Полным ходом. В команде оптимистичная обстановка после победы над минским «Динамо». И лазарет после этой тяжелой игры, к счастью, не пополнился. Обойма та же, и завтра опять будет хорошая головная боль, кого оставить вне заявки. Глобальных проблем нет — все по плану.

— ПАОК на своем сайте гордо сообщает о лучшем чемпионатном старте — 5 побед подряд. Что вообще можете сказать об этой команде?

— Действительно, ее старт и игра в национальном первенстве впечатляют — особенно если учесть, что ПАОК соперничал с довольно сильными греческими командами, а начинал турнир с пассивом в «-2» очка. Сейчас же идет на первом месте. По поводу команды в целом ничего нового вам, наверное, не расскажу. Сбалансирована во всех линиях, хорошие легионеры, футболисты сборных, опытный и квалифицированный тренер… Весь набор крепкой европейской команды.

— Какие основные сильные стороны ПАОКа выделите? И что скажете о его игровой философии?

— ПАОК, в котором много техничных ребят, любит играть с мячом. Хорошие взаимодействия — и работа на атаку. Умело распоряжается стандартными положениями. Индивидуально сильные футболисты: обыграть один в один для группы атаки не составляет особого труда. Большой фактурный нападающий — во всех командах, за которые выступал, имел хорошую статистику. Имею в виду Прийовича. Повторюсь: весь букет хорошей европейской команды. Плюс надо еще учитывать и географию. Допустим, у скандинавов один футбол, а у южных клубов совсем другой. Любят подолгу разыгрывать мяч, способны на импровизацию, уповают на какую-то красоту… Думаю, со всем этим мы завтра и столкнемся.

— Считаете ли Понтуса Вернблума стилеобразующим игроком ПАОКом?

— Одним из таковых. Прошел горнило не самого простого российского чемпионата, боец с характером — в общем, правильными словами Станислав Драгун его охарактеризовал.

— Как вредного…

— Заметьте, не я это сказал! Помимо Вернблума, у ПАОКа хватает опытных футболистов. Повторюсь, очень приличная команда — думаю, завтра на «Борисов-Арене» будет очень интересный вечер.

— Многие южные команды любят корчиться на газоне в адских муках. Готовите ли свою команду к такому поведению соперников?

— Совершенно верно. Стараемся учесть все нюансы: географию, рост, вес, поведение — все-все-все.

— Отличается ли игра ПАОКа в чемпионате страны и еврокубках — с «Базелем», «Спартаком», «Бенфикой», «Челси»?

— Я бы разделил не еврокубки и чемпионат, а выездные и домашние матчи. Это отмечают и наши ребята, поигравшие в греческом чемпионате. Видно, что на своем поле это совершенно другая команда. И поддержка сумасшедшая, и линия поведения у ПАОКа в родных стенах, скажем так, более уверенная. А на выезде он немножко другой. Хотя надо учитывать и следующее: когда ты играешь в своем чемпионате — пусть даже с «Олимпиакосом» — это одно. А когда со «Спартаком» и «Бенфикой» и у тебя на расстоянии вытянутой руки группа Лиги чемпионов, это, конечно, другая команда. Поэтому отличия, конечно, есть. Не кардинальные, но их тоже надо иметь в виду и держать в уме. Плюс первый тур сложился для ПАОКа так, что он едет к нам без очков. Не сомневаюсь, что с его стороны будет агрессивная командная игра лигоевропейского уровня.

— Матч с «Челси» — это совсем не та игра, по которой можно судить о силе ПАОКа?

— Отчасти да, отчасти нет. Все-таки нужно понимать, против кого играл ПАОК. «Челси» — это топ, который рано открыл счет, много владел мячом и бил. Конечно, какие-то полезные моменты можно для себя выудить. Но если хочется получить реальную картину, лучше обратиться к матчам чемпионата Греции, к противостояниям со «Спартаком», отчасти с «Бенфикой». «Челси» все же чересчур высокий уровень.

— Может, контактировали с кем-то из тренерского штаба «Спартака»?

— С итальянским у меня проблемы…

— Есть же русскоязычные ассистенты.

— О Вернблуме узнал немного у ЦСКА. Этого достаточно.

— Успели ли поздравить Виктора Михайловича с победой над «Реалом»?

— Пока только в письменном виде — матч в Москве закончился поздно. Пускай немножко отойдет.

— Станет ли победа ЦСКА над «Реалом» примером для ваших футболистов?

— После матча в Москве поймал себя на такой мысли. Как бы банально ни звучало, ничего невозможного нет. Это действительно пример и стимул для наших футболистов и для меня в частности.

— На церемонии прощания с Анатолием Капским Александр Захарченко сказал, что за 10 дней до того Анатолий Анатольевич собирал всех и давал напутствия. Были ли какие-то напутствия касательно выступления БАТЭ в групповом раунде Лиги Европы?

— Я не присутствовал на той встрече, но в курсе, с кем и о чем общался Анатолий Анатольевич. Зная, как он хотел побеждать, как радовался нашим успехам, как стремился, чтобы БАТЭ постоянно двигался вперед, не сомневаюсь: такие посылы тоже были. И по своей работе, по отношению команды к делу чувствую: ребята хотят выигрывать в том числе и в память об Анатолии Капском.

— Будете ли отправлять кого-то на матч «Види» — «Челси»?

— Нет. Когда начнем вести подготовку непосредственно к «Челси» и «Види», то обязательно посмотрим эту игру. А отправлять кого-то… И так будет достаточно материала, чтобы от чего-то оттолкнуться.

— Вы говорили о приятной головной боли в отношении выбора футболистов в состав. Рассчитываете ли завтра на Милуновича и Глеба, не выходившего на поле с конца августа?

— Милунович наверняка не поможет — у Неманьи еще остаются болевые ощущения. Глеб тренируется в общей группе, причем довольно давно. Надо сказать, что после повреждения в Эйндховене Саша перенес простудное заболевание. Неделю температурил. Потом потихоньку стал возвращаться к работе. И сейчас готовится.

У нас еще сутки до игры. Погода, как видите, не самая приятная. Случиться может всякое. Впереди еще тренировка. Завтра примем окончательное решение. Определенные наброски по составу есть. Учитываем и дисквалификацию Филиповича.

Поединок с ПАОКом очень важен в плане результата. Вместе с тем держим в уме и выездную встречу с «Ислочью» на «синтетике», и сборные, где футболистам БАТЭ также нужно будет тянуть лямку и добиваться результата. Это наш футбол, наша марка — не имеем права ухондохать все, что колупали по зернышку. Иными словами, учитываются все нюансы. И хорошо, что есть эти 20 человек, которые здоровы и тренируются. Лучше иметь такую головную боль, чем ситуацию, когда не хватает людей на заявку. Хотя, когда обойма велика, порой приходится объяснять отдельным ребятам свои решения по поводу формирования состава.

— Станислав Драгун сказал, что 6000 зрителей на «класико» — не та цифра, которой можно радоваться. Рассчитываете ли на большую зрительскую явку на «Борисов-Арене» завтра?

— Очень рассчитываем. Понятно, что похолодало, позднее начало матча, потом нужно возвращаться домой, да и пятница — рабочий день. Но давайте смотреть правде в глаза: нечасто мы переживаем такие моменты. Выступаем в еврокубковой группе с сильными соперниками, привезли три очка со стартового поединка в Венгрии — то есть находимся в игре. Надеюсь, болельщики придут. И еще больше надеюсь, что мы их не разочаруем.

Поединок против ПАОКа пройдет на поле «Борисов-Арены» 4 октября и начнется в 22.00 по белорусскому времени.