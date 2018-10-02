Пьяный бесправник устроил ДТП в Гродно

ДТП произошло 2 октября.

На Индурском шоссе «Рено» столкнулось со стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора «Киа» и «Фиатом».

Как оказалось, ДТП устроил 20-летний пьяный житель Мостов. Около двух месяцев назад парень был лишен водительского удостоверения на три года, пишет БЕЛТА . Это обстоятельство нарушителя не остановило.

Содержание алкоголя в организме виновника аварии превысило предельно допустимое значение в шесть раз.

Ему грозит лишение водительского удостоверения на срок до пяти лет и новый штраф. Машина, принадлежащая супруге, скорее всего, будет конфискована.