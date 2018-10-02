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Пьяный бесправник устроил ДТП в Гродно
03.10.2018 15:56 — Разное | Аргументы и факты
ДТП произошло 2 октября.
На Индурском шоссе «Рено» столкнулось со стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора «Киа» и «Фиатом».
Как оказалось, ДТП устроил 20-летний пьяный житель Мостов. Около двух месяцев назад парень был лишен водительского удостоверения на три года, пишет
Содержание алкоголя в организме виновника аварии превысило предельно допустимое значение в шесть раз.
Ему грозит лишение водительского удостоверения на срок до пяти лет и новый штраф. Машина, принадлежащая супруге, скорее всего, будет конфискована.
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Содержание алкоголя в организме виновника аварии превысило предельно допустимое значение в шесть раз.
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