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Таможенники отцепили вагон поезда «Гродно-Краков» из-за контрабанды сигарет

03.10.2018 15:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Таможенники отцепили вагон поезда «Гродно-Краков» из-за контрабанды сигарет
euroby.info

Как стало известно, инцидент произошел 2 октября. Пассажиры поезда сообщением «Гродно-Белосток-Варшава-Краков» проходили таможенные процедуры.

Таможенники отцепили вагон поезда «Гродно-Краков» из-за контрабанды сигарет В Польше задержали белоруса с контрабандными сигаретами почти на $3 млн

В одном из вагонов польскими специалистами были обнаружены тайники с большим количеством контрабандных сигарет. По информации euroby.info, контрабанда была так надежно спрятана, а количество сигарет было настолько большим, что таможенники приняли решение отцепить вагон от состава.

Всего специалистами были обнаружены 52,2 тыс. сигарет. Табачные изделия были спрятаны под потолком вагона. При этом защита потолка, а также контрабанды, крепилась на гвоздях и винтах со скрученными и отсутствующими головками. Из-за этого обнаружить все тайники оперативно не удалось.

Поезд продолжил путь без одного вагона, а тем пассажирам, которые ехали в нем, было предложено перейти в соседние. О том, кто конкретно подозревается в попытке провоза контрабанды, а также какое наказание им грозит, пока не сообщается.

 
Теги: Гродно
 
 
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В вагоне были обнаружены тайники с более чем 52 тыс. штук табачных изделий.
 
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