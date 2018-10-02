Таможенники отцепили вагон поезда «Гродно-Краков» из-за контрабанды сигарет

Как стало известно, инцидент произошел 2 октября. Пассажиры поезда сообщением «Гродно-Белосток-Варшава-Краков» проходили таможенные процедуры.
В одном из вагонов польскими специалистами были обнаружены тайники с большим количеством контрабандных сигарет. По информации
Всего специалистами были обнаружены 52,2 тыс. сигарет. Табачные изделия были спрятаны под потолком вагона. При этом защита потолка, а также контрабанды, крепилась на гвоздях и винтах со скрученными и отсутствующими головками. Из-за этого обнаружить все тайники оперативно не удалось.
Поезд продолжил путь без одного вагона, а тем пассажирам, которые ехали в нем, было предложено перейти в соседние. О том, кто конкретно подозревается в попытке провоза контрабанды, а также какое наказание им грозит, пока не сообщается.