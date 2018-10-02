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Кредит доверия Запада к Минску исчерпан
Андрей Поротников, руководитель проекта BelarusSecurityBlog. Фото: Радыё Свабода
Минские договоренности и предоставление переговорной площадки по Донбассу стали звездным часом белорусских властей. По крайнем мере, за последние 10 лет. Казалось, что отношения Беларуси и Запада будут развиваться пускай и не быстро, но поступательно. Политологи состязались в изобретении новых определений белорусской внешней политики (ситуационный нейтралитет, де-факто нейтралитет и т.п.). Увы, но оптимизм сейчас кажется все менее обоснованным, а отношения Беларуси с США и Европой уперлись в некий «стеклянный потолок». А с Украиной и того хуже — близки к конфронтации.
Справедливости ради стоит отметить, что в складывающейся ситуации есть доля вины всех участников. Запад и Украина игнорировали природу белорусской власти, ее абсолютную недоговороспособность по внутриполитическим вопросам и неготовность к резким шагам по дистанцированию от России. Белорусские власти преувеличивали свою роль в региональной политике и имели завышенные ожидания в отношении сотрудничества с Западом, ожидая, что политический диалог быстро конвертируется в масштабную финансово-экономическую поддержку. Причем на условиях официального Минска. Все участники при этом дружно игнорировали различия в политической культуре и ценностях друг друга.
Украина, столкнувшаяся с российской агрессией, наивно полагала, что правота ее позиции гарантирует безоговорочную поддержку со стороны других стран. И прежде всего соседей, которые сами могут стать объектами российского давления. Когда оказалось, что официальный Минск не прочь присесть на «украинский стул», не слезая при этом с «российского», в Киеве разочарование сменилось почти злостью. Сотрудничество в области безопасности резко сжалось. А ряд силовых структур двух стран вступил в практически открытую конфронтацию (слава Богу, только пропагандистскую и политическую) со своими коллегами по другую сторону границы. «Шпионский скандал» — лишь часть более масштабного процесса. Ситуация уже приобретает характер абсурда: украинских экспертов все труднее вытянуть в Минск, так как тут якобы вовсю орудуют российские спецслужбы, которые полностью контролируют белорусских силовиков.
Запад легкомысленно полагал, что угроза российской агрессии настолько напугает Александра Лукашенко, что тот пойдет не только на экономические, но и на политические реформы. Кое-кто на Западе даже провозгласил белорусского руководителя новым Тито.
Экономику оставим экономистам. С политикой же все плохо: власти периодически подкручивают гайки, по крайней мере, до выборов в Палату представителей эта тактика сохранится. А то, как были проведены последние выборы в местные Советы депутатов, куда не попал ни один неподконтрольный властям кандидат, вызвало удивление и разочарование на Западе.
Официальный Минск традиционно хотел любви, уважения и много денег. Игнорируя при этом ожидания партнеров и тот факт, что ценностная повестка дня из западной политики никуда не исчезла. Просто ее подвинули на второй план, дав возможность белорусским властям либерализироваться настолько, насколько они сами готовы. Оказалось, что они не готовы. И кое-кто в Брюсселе счел себя обманутым в лучших чувствах.
У США же вообще нет никакой стратегии по Беларуси. Интерес Вашингтона к нашей стране связан с американскими обязательствами в сфере безопасности перед своими союзниками в нашем регионе. В частной беседе один из американских чиновников сказал мне, что в США рассматривают Беларусь как сферу ответственности России. Не влияния, а именно ответственности.
Наиболее ярким маркером доверия между странами является сфера безопасности, в частности ее военно-политическое измерение. Оно не просто стагнирует: Запад и Украина не демонстрируют готовности к расширению диалога в этой части с Беларусью, рассматривая белорусскую армию как часть российской военной машины. А официальный Минск в кулуарах НАТО называют «троянским конем» Москвы.
В Беларуси традиционно возлагают вину за проблемы на Вильнюс и Варшаву. Конечно, и в НАТО, и в ЕС решения принимаются консенсусом. Но есть и отработанные механизмы того, как этот консенсус продавить, даже если отдельные страны и против. И применительно к НАТО могу сказать уверенно: большинство стран альянса не хотят расширения сотрудничества с Минском. В их числе и европейские государства, с которыми у официального Минска традиционно хорошие политические отношения. Такой вот парадокс.
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Кредит доверия к белорусским властям со стороны Запада после событий в Украине оказался не настолько большим, как это казалось изначально.
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