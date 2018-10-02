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ЕАЭС и Египет могут начать переговоры о создании ЗСТ в конце 2018 года

03.10.2018 15:19 — Разное | Интерфакс  
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Египет могут начать переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) в конце 2018 года, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам встречи председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна и посла Египта в Российской Федерации Ихаба Насра.

"Стороны отметили, что есть перспективы начать первый раунд переговоров до конца этого года", - говорится в распространенном ЕЭК сообщении.

Т.Саркисян напомнил, что переговоры о создании ЗСТ начаты по поручению президентов государств-членов ЕАЭС.

"Наши пять стран выразили готовность начать этот переговорный процесс с вами. Это тем более важно, что у нас с Египтом – традиционно теплые отношения, а теперь есть возможность укрепить их",  - приводятся в сообщении слова председателя коллегии.

Со своей стороны И.Наср отметил, что "общественность Египта и стран Союза поддерживает подписание соглашения о ЗСТ".

По его словам, перспективной точкой взаимодействия может стать Российская промышленная зона в Египте, открытие которой запланировано на декабрь 2018 года.

Как считает посол Египта в РФ, создание совместных производств государств-членов ЕАЭС и Египта представляется взаимовыгодным, поскольку Египет обладает широкой сетью торговых соглашений с арабскими и африканскими странами, ЕС и МЕРКОСУР.

И.Наср также сообщил о предстоящем в середине октября текущего года визите президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси в Россию, в рамках которого планируется обсудить вопрос ЗСТ с Египтом.

 
 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Египет могут начать переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) в конце 2018 года, сообщили в пресс-службе Евразийской...
 
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