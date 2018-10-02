Цифры и факты. Как Азаренко провела сезон после паузы в карьере, вызванной борьбой за сына в суде

Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко снялась с открытого чемпионата Китая. Это уже второй турнир подряд, который Азаренко пропускает, несмотря на предоставленные организаторами соревнований приглашения (wild card). Кажется, до конца года она уже не сыграет, ведь после China Open в календаре нет больших событий.

А раз так, то SPORT.TUT.BY подводит главные итоги сезона для Азаренко. Среди них просевший по сравнению с показателями для всей карьеры процент победных матчей, отрицательная статистика в поединках с игроками из топ-10 и слабое выступление на турнирах «Большого шлема». Из плюсов: выход полуфинал в Майами, рывок в рейтинге и 847,8 тыс. долларов США в качестве призовых.

Фото: Reuters







































