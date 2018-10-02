Осторожно! Военный полигон





Общевойсковые полигоны (стрельбища) таят в себе немалую опасность – на данных территориях осуществляется подготовка частей и подразделений Вооруженных Сил, которая включают стрельбы из всех видов стрелкового оружия, метание боевых гранат, подрыв инженерных боеприпасов разной мощности, использование иного вооружения и техники, а также вождение боевых машин. Некоторые боеприпасы не достигают своей цели и остаются в полигонной земле целыми и невредимыми.

В связи с этим необходимо исключить несанкционированное посещение полигона гражданским населением: проезд и проход через территорию полигона, выпас скота, заготовку дров, сбор валежника, грибов и ягод, покос травы, пешие прогулки и другие случаи пребывания. Помните, полигон является запретной зоной, опасной для жизни и здоровья людей. Игнорирование предупреждений о недопустимости самовольного появления на полигонах приводит к травмированию и гибели гражданского населения.

Печальным подтверждением этого стал инцидент, который произошёл в июле 2016 года на территории 227-го Борисовского общевойскового полигона. Житель Борисова возвращался через полигон после сбора грибов, у него сломался велосипед. Чтобы починить его, грибник нашёл полузасыпанный землёй металлический предмет, который использовал в качестве молотка. В результате произошёл взрыв – мужчина получил ранения, не совместимые с жизнью.

Территория полигона обозначена предупреждающими знаками «Стой, стреляют!», «Проход и проезд запрещён!». Игнорируя эти указания, граждане подвергают себя смертельной опасности. Кроме того, незаконное нахождение на территории полигона является административным правонарушением и влечёт наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин или административный арест. Любое неосторожное действие с взрывоопасными предметами может привести к беде, поэтому при их обнаружении категорически запрещается переносить их с места на место, бросать, кантовать, наносить удары по корпусу и взрывателю, закапывать в землю и бросать в водоёмы, разбирать, воздействовать огнём, собирать и сдавать на металлолом.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо немедленно сообщить в военный комиссариат Кобринского и Жабинковского районов по телефону 2-23-56, в РОВД по телефону 102. Своими грамотными действиями при обнаружении взрывоопасных предметов вы предотвратите несчастные случаи. Разминированием, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только специально подготовленные специалисты-сапёры, допущенные к данному виду работ.

Напоминаем, что за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в соответствии со статьёй 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность. Сохраните жизнь себе и своим близким!

По информации военного комиссариата Кобринского и Жабинковского районов.