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Как стать кондитером и превратить хобби в прибыльный бизнес

03.10.2018 16:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Как стать кондитером и превратить хобби в прибыльный бизнес
Фото из открытых источников

О том, сложно ли стать кондитером и как продавать домашнюю выпечку законно, рассказали организаторы Первого кондитерского форума, владельцы магазина Pastila.by Антон АХРАМЕНКО и Татьяна МАЛЕЕВА.

- Обязательно ли регистрировать ИП, чтобы заниматься кондитерским делом дома?

- По Указу Президента от 9 октября 2017 года № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» домашние кондитеры приравниваются к ремесленникам. Это означает, что они могут не регистрироваться в качестве ИП. Они имеют права продавать свою продукцию в специально установленных торговых местах и рекламировать ее в интернете. Чтобы получить официальный статус ремесленника, нужно подать заявление в налоговую и уплатить сбор в размере 24,5 рублей.

На белорусском рынке домашних кондитеров конкуренция высокая: интернет пестрит публикациями о выпечке десертов на заказ. Чтобы не слиться с толпой, придумайте свои фишки, подойдите к делу творчески — в скором времени о вас заговорят. Старайтесь не просто готовить вкусные десерты, а превосходить ожидания клиентов – велик шанс, что они станут вашими постоянными заказчиками.

- В чем ошибки начинающих кондитеров?

- В кондитерский бизнес ведут разные дороги. Выпечкой и десертами начинают заниматься мамы в декретном отпуске, бывшие офисные сотрудники, которые решили целиком и полностью посвятить себя любимому делу, программисты, осознавшие, что «писать код» – это не то, о чем они мечтали всю жизнь. При этом далеко не все понимают, что как только выпечка перестает быть хобби и превращается в работу, возникают определенные трудности. Одно дело печь тортик раз в месяц по случаю праздника, и совсем другое – готовить по пять экземпляров в день.

Как стать кондитером и превратить хобби в прибыльный бизнес
Фото: Фото из открытых источников

Сразу стать мастером своего дела не получится: опыт приобретается методом проб и ошибок. При приготовлении десерта важно не просто следовать рецепту, но и понимать, как ингредиенты взаимодействуют друг с другом, ведут себя при определенной температуре. Ещё важен точный расчет: например, работая со сложным кремом достаточно ошибиться на пару граммов какого-нибудь ингредиента, чтобы он был безнадежно испорчен.

Учиться кондитерскому делу важно и нужно постоянно. Читая литературу, посещая кондитерские форумы и мастер-классы, экспериментируя на собственной кухне, вы будете оттачивать свое мастерство.
Начинающие кондитеры часто пренебрегают проверенными «бабушкиными» рецептами в пользу рецептов авторитетных гуру. И удивляются, почему эклеры получаются совсем не такими, как у знаменитого Жюльена Альвареза. Дело в том, что у каждого известного кондитера есть хитрости, о которых они не собираются рассказывать всему миру, но от которых зачастую зависит тот самый вкус.

- Можно ли рекламировать продукцию в соцсетях?

- Домашний кондитер – сам себе маркетолог, рекламщик, фотограф и режиссер. Мало вкусно печь – шедевры нужно активно продвигать. Закон разрешает ремесленникам рекламировать свою продукцию в интернете – Инстаграм в помощь! Здесь можно размещать фотографии готовых тортов и ингредиентов для них, видеоролики о процессе готовки. Расскажите потенциальным клиентам, какие продукты вы выбираете для своих десертов, какое оборудование используете – они должны убедиться в том, что вы настоящий мастер своего дела, который подходит к работе с душой.

- Как продать торт, не нарушив закон?

- В сентябре прошлого года вышел президентский указ №337, который разрешил физлицам продавать кондитерские изделия собственного производства в установленных местах. Однако в постановлении Совмина №686 значилось, что продавать кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях, запрещено. В июле нынешнего года появилось постановление №452, которое устранило эти противоречия и разрешило физлицам, не будучи ИП, продавать выпечку на рынках и ярмарках. Теперь реализовывать свою продукцию домашние кондитеры могут в специально отведенных администрацией рынка местах. Только нужно обеспечить должные условия для хранения изделий – для кремовых тортов и пирожных обязательно должен быть холодильник. Перед этим нужно уплатить единый налог. Это может быть заведомо невыгодным, так как его сумма не зависит от выручки. Зато нет бумажной волокиты: заняться продажей можно сразу после уплаты налога. От кондитера обязательно потребуют справку из поликлиники, а на торговом месте закрепят табличку с информацией о том, что здесь продается продукция, приготовленная физлицом.

- Проверяет ли домашних кондитеров санстанция?

- Санитарное законодательство не регламентирует деятельность домашних кондитеров, которые не зарегистрировали ИП. Следить за тем, какие продукты вы используете для своих изделий и в каких условиях готовите, никто не будет – все на ваш страх и риск. Если все же решили открыть настоящую кондитерскую, нужно зарегистрировать юридическое лицо и арендовать подходящее помещение для цеха. Можно пригласить санслужбу – она объяснит, что необходимо сделать, чтобы будущее производство соответствовало нормам, и в дальнейшем вы выпускали безопасную продукцию.
Подробнее о том, что делать начинающему кондитеру, как удержать бизнес на плаву и научиться печь торты, которые точно будут покупать, можно узнать на Первом кондитерском форуме, который состоится в Минске 22 октября в ТЦ Dana Mall.  

 
Теги: Минск
 
 
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На белорусском рынке домашних кондитеров конкуренция высокая: интернет пестрит публикациями о выпечке десертов на заказ.
 
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