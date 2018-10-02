"Белорусик FM" работает для вас". Как комик Комиссаренко выполнял просьбы фанатов в Instagram

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко опубликовал в своем Instagram просьбу от фанатки, которую получил в личных сообщениях. Девушка хотела, чтобы комик записал видеоприглашение на свой концерт для ее парня. Комиссаренко не отказал и предложил подписчикам обращаться к нему и с другими просьбами. И люди обратились.





Вот первое письмо, которое пришло стендап-комику в личных сообщениях в Instagram.

«7 октября я и мой молодой человек идем на ваш концерт в Харькове в честь 5-летия наших отношений, но он об этом еще не знает. Была бы вам безмерно благодарна, если бы вы нашли 30 секунд своего времени и сделали парня чуточку счастливее, записав коротенькое видеоприглашение на концерт», — написала Славе Ольга из Харькова.

Комиссаренко не отказал и записал видео, в котором пригласил того самого парня на свой концерт:

— Вова из Харькова, братан, 7 октября у меня будет концерт в твоем городе. Ты приходи, ладно? А то без тебя будет как-то немного не то.

Но на этом белорус не остановился. Он записал ролик, в котором предложил своим подписчикам обращаться к нему и с другими просьбами.

— Короче, народ. Раз такая тема, пишите мне в личку, кого надо поздравить. Щенка с юбилеем, бабушку с яблочным Спасом. Я всех буду поздравлять. Сегодня радио «Белорусик FM» будет работать для вас.

И «заявки» пошли. По просьбам подписчиков Слава поздравил Александра из Узды с наступающим днем рождения, передал признание в любви от Наташи из Екатеринбурга Максиму, пожелал Диане из Нижневартовска не грустить. Еще он подбодрил спортсменку Карину, другой девушке пожелал «не быть без настроения» и поздравил чьих-то родителей с коралловой свадьбой.

Потом на импровизированном радио «Белорусик FM» была музыкальная пауза (Слава включил песню Полины Гагариной), прогноз погоды (озвучил температуру в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Гомеле), реклама магазинов с диванами. На момент опубликования заметки он записал больше десяти роликов в Instagram Stories.

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