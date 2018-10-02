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В Орше Mitsubishi вылетел на тротуар и сбил семью с годовалым ребенком
В Орше легковушка вылетела на тротуар и сбила семью с годовалым ребенком. Об этом
Авария произошла 2 октября, около 18.25. Следователи установили, что 37-летний водитель Mitsubishi Lancer ехал по улице Горецкой. Вблизи дома № 25 он через полосу встречного движения выехал на тротуар и совершил наезд на семью: 25-летнего мужчину, 20-летнюю женщину и их годовалого ребенка, который находился в коляске.
В результате ДТП женщина и ребенок получили телесные повреждения, с которыми их госпитализировали.
В отношении водителя Mitsubishi следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). По предварительным данным, мужчина был трезв.
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В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317 УК Республики Беларусь.
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