В Орше Mitsubishi вылетел на тротуар и сбил семью с годовалым ребенком

В Орше легковушка вылетела на тротуар и сбила семью с годовалым ребенком. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.



Фото: Следственный комитет

Авария произошла 2 октября, около 18.25. Следователи установили, что 37-летний водитель Mitsubishi Lancer ехал по улице Горецкой. Вблизи дома № 25 он через полосу встречного движения выехал на тротуар и совершил наезд на семью: 25-летнего мужчину, 20-летнюю женщину и их годовалого ребенка, который находился в коляске.

В результате ДТП женщина и ребенок получили телесные повреждения, с которыми их госпитализировали.

В отношении водителя Mitsubishi следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). По предварительным данным, мужчина был трезв.

Следователи просят граждан, ставших свидетелями и очевидцами данного ДТП, сообщить об этом по телефону +375 33 399−80−44 (круглосуточно).