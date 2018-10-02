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Более 400 автомобилей заблокированы на трассе в Китае из-за сильного снегопада
Новости Китая. На трассе в китайской провинции Сычуань из-за снегопада оказались заблокированы 400 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни людей были вынуждены провести ночь в замерзающих машинах.
К спасению людей привлечены пожарные, спасатели, сотрудники полиции и военные. Волонтеры разносили водителям и пассажирам еду, воду и предметы первой необходимости.
Опасная ситуация на горном участке трассы сложилась после того, как 30 сентября начался сильный снегопад, который не прекращается до сих пор (на 3 октября). Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшее время.
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Новости Китая. На трассе в китайской провинции Сычуань из-за снегопада оказались заблокированы 400 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни...
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