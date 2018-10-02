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Беспошлинный лимит на международные посылки в Беларуси предлагаются увеличить до 200 долларов

03.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Об этом в интервью телеканалу Беларусь-1 в программе «Разговор у Президента» рассказал  министр связи и информатизации Константин Шульган. 

– Одно из предложений министерства – увеличить беспошлинный порог до 200 долларов и с 10 до 31 килограмма. Прорабатывается проект указа, который должен быть внесен на рассмотрение Главы государства, – сказал Константин Шульган. 

Беспошлинный лимит на международные посылки в Беларуси предлагаются увеличить до 200 долларов

Сейчас беспошлинный ввоз международных посылок в Беларуси ограничен 22 евро и 10 килограммами. 

Министр также рассказал о планах по развитию «Белпочты». Предприятие в будущем видится крупным логистическим оператором. Для этого уже сегодня у него есть развитая транспортная сеть, прямая связь с клиентами. 

– Хотелось бы, чтобы у «Белпочты» была своя электронная платформа, с помощью которой наши граждане могли заказывать товар из-за границы. Все моменты по доставке возьмет на себя почта, а, значит, граждане будут юридически защищены, – отметил Константин Шульган и продолжил о будущем профессии почтальона: – Возможно, сумку на плече надо оставить, но и планшеты в руках почтальонов не будут лишними. Это поможет гражданам делать заказы. 

 Беспошлинный лимит на международные посылки в Беларуси предлагаются увеличить до 200 долларов
 

При этом министр подчеркнул, что «Белпочта» не является монополистом на своем рынке. Есть лицензиаты, которые предлагают аналогичные услуги. 

 
Снежана ВРОНСКАЯ
http://grodnonews.by/
 
 
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Об этом в интервью телеканалу Беларусь-1 в программе «Разговор у Президента» рассказал  министр связи и информатизации Константин Шульган.  – Одно из предложений...
 
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