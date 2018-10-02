 Беспошлинный лимит на международные посылки в Беларуси предлагаются увеличить до 200 долларов

– Одно из предложений министерства – увеличить беспошлинный порог до 200 долларов и с 10 до 31 килограмма. Прорабатывается проект указа, который должен быть внесен на рассмотрение Главы государства, – сказал Константин Шульган.





Сейчас беспошлинный ввоз международных посылок в Беларуси ограничен 22 евро и 10 килограммами.

Министр также рассказал о планах по развитию «Белпочты». Предприятие в будущем видится крупным логистическим оператором. Для этого уже сегодня у него есть развитая транспортная сеть, прямая связь с клиентами.

– Хотелось бы, чтобы у «Белпочты» была своя электронная платформа, с помощью которой наши граждане могли заказывать товар из-за границы. Все моменты по доставке возьмет на себя почта, а, значит, граждане будут юридически защищены, – отметил Константин Шульган и продолжил о будущем профессии почтальона: – Возможно, сумку на плече надо оставить, но и планшеты в руках почтальонов не будут лишними. Это поможет гражданам делать заказы.





При этом министр подчеркнул, что «Белпочта» не является монополистом на своем рынке. Есть лицензиаты, которые предлагают аналогичные услуги.