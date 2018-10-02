Наполеон Орда — самый известный белорусский пейзажист в мировой культуре

Как художник наиболее известен своими зарисовками архитектурных памятников и местностей, связанных с жизнью и деятельностью знаменитых людей на территории Беларуси, Украины, Литвы и Польши, на которых изображены не только усадьбы знакомых нам белорусских мест, но и архитектурные памятники других стран: дворцы и замки Украины, Литвы, Польши, Франции и др. Благодаря наследию Наполеона Орды мы можем увидеть и оценить запечатленные им шедевры зодчества, которых на земле уже давно нет.

Жизнь и творчество Наполеона Орды – одна из страниц истории национальной культуры Беларуси.

Наполеон Орда родился в родовом поместье Вороцевичи (в настоящее время село Вороцевичи в Снитовском сельском совете Ивановского района Брестской области) в семье кобринского маршалка, инженера-фортификатора, предводителя дворянства Кобринского уезда Михаила Орды и Юзефы Бутримович, дочери пинского старосты Матея Бутримовича.