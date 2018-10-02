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Беременная девушка стала инвалидом, сделав тату

03.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Беременная девушка стала инвалидом, сделав тату

Печальная история 16-летней колумбийки Луизы Фернанды повергнет в шок кого угодно.

Девушка сделала во время беременности татуировку под правой грудью. После процедуры в организм попали болезнетворные бактерии. Врачи полагают, что Луиза Фернанда больше не сможет ходить, так как инфекция попала в спинной мозг.

Девушка перенесла одну операцию, после которой у неё развился аппендицит, но это не самое страшное. У Луизы Фернанды случился выкидыш. На фоне этих событий у девушки началась депрессия, и ей пришлось обратиться к психотерапевту.

«Мне было непросто, когда я услышала от врачей, что больше не смогу ходить. Моя мама очень меня поддерживала», – призналась Фернанда.

Историю Луизы рассказали местные СМИ, к которым она обратилась, чтобы предупредить ровесников об опасности татуировок. Сейчас девушке приходится трудно. Её выписали из больницы. Матери тяжело управляться с ней, но она не отчаивается и копит на новую операцию.

Источник: ОНТ.


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Печальная история 16-летней колумбийки Луизы Фернанды повергнет в шок кого угодно. Девушка сделала во время беременности татуировку под правой грудью....
 
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