|
Беременная девушка стала инвалидом, сделав тату
03.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Печальная история 16-летней колумбийки Луизы Фернанды повергнет в шок кого угодно.
Девушка сделала во время беременности татуировку под правой грудью. После процедуры в организм попали болезнетворные бактерии. Врачи полагают, что Луиза Фернанда больше не сможет ходить, так как инфекция попала в спинной мозг.
Девушка перенесла одну операцию, после которой у неё развился аппендицит, но это не самое страшное. У Луизы Фернанды случился выкидыш. На фоне этих событий у девушки началась депрессия, и ей пришлось обратиться к психотерапевту.
«Мне было непросто, когда я услышала от врачей, что больше не смогу ходить. Моя мама очень меня поддерживала», – призналась Фернанда.
Историю Луизы рассказали местные СМИ, к которым она обратилась, чтобы предупредить ровесников об опасности татуировок. Сейчас девушке приходится трудно. Её выписали из больницы. Матери тяжело управляться с ней, но она не отчаивается и копит на новую операцию.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Печальная история 16-летней колумбийки Луизы Фернанды повергнет в шок кого угодно. Девушка сделала во время беременности татуировку под правой грудью....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)