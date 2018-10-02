Беременная девушка стала инвалидом, сделав тату

Печальная история 16-летней колумбийки Луизы Фернанды повергнет в шок кого угодно.

Девушка сделала во время беременности татуировку под правой грудью. После процедуры в организм попали болезнетворные бактерии. Врачи полагают, что Луиза Фернанда больше не сможет ходить, так как инфекция попала в спинной мозг.

Девушка перенесла одну операцию, после которой у неё развился аппендицит, но это не самое страшное. У Луизы Фернанды случился выкидыш. На фоне этих событий у девушки началась депрессия, и ей пришлось обратиться к психотерапевту.

«Мне было непросто, когда я услышала от врачей, что больше не смогу ходить. Моя мама очень меня поддерживала», – призналась Фернанда.

Историю Луизы рассказали местные СМИ, к которым она обратилась, чтобы предупредить ровесников об опасности татуировок. Сейчас девушке приходится трудно. Её выписали из больницы. Матери тяжело управляться с ней, но она не отчаивается и копит на новую операцию.

Источник: ОНТ.





Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "

Наш канал на YouTube



