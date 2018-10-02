БГУИР в 2019 году увеличит набор студентов

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники в 2019 году увеличит набор студентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУИР.

"Утвержден проект порядка приема на 2019 год. Мы в 3 раза увеличиваем набор на специальности по интегрированным планам для выпускников колледжей на дневную форму получения образования. Кроме того, планируем увеличить набор на дневную полную форму получения образования, а также количество мест для иностранных студентов", - отметил ответственный секретарь приемной комиссии БГУИР Василий Бондарик.

Будет доработана и система автоматизированного зачисления, чтобы реализовать маневренность абитуриентов. К примеру, те, кто планировал поступать на сокращенную форму получения образования, смогут подавать документы на вечернюю или дневную форму. "Особое внимание уделили дистанционной форме. Последняя инициатива - это создание центра дистанционного образования по IT-технологиям с Парком высоких технологий. Планируем проект реализовать в этом учебном году. У нашего абитуриента появится возможность дополнительного образования по линии ПВТ через этот центр. Кроме того, у нас налажена работа с заказчиками кадров, которые начинают работать со студентами уже с 2-го курса", - рассказал проректор по учебной работе Борис Никульшин.

Количество обучающихся на начало учебного года в БГУИР и филиале университета "Минский радиотехнический колледж" составило более 15 тыс. человек, из которых чуть более 8 тыс. - обучаются на дневной форме. В этом году вырос средний балл зачисленных на бюджет - 339 баллов, в 2017-м эта цифра достигала 332-х. Проходные баллы для технико-технологического профиля - 268-370, для экономического - 377-384 балла.

30 сентября в БГУИР прошел день открытых дверей. Потенциальные абитуриенты и их родители увидели университет изнутри. Факультеты организовали экскурсии по лабораториям кафедр с демонстрацией оборудования, провели мастер-классы по программированию и разработке приложений от старшекурсников, устроили встречи абитуриентов с деканами, заведующими кафедрами и выпускниками факультетов прошлых лет. На каждом из факультетов работали волонтеры, которые отвечали на вопросы абитуриентов, проводили экскурсии, презентации.

Следующий день открытых дверей в БГУИР пройдет весной. Информацию о поступлении, а также о проходных баллах за 2018 год можно узнать на сайте "Электронный абитуриент БГУИР".





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