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Зонд MASCOT благополучно сел на астероид Рюгу

03.10.2018 16:44 — Разное | Tut.by  
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Спускаемый аппарат MASCOT, созданный французскими и немецкими инженерами, совершил благополучную посадку на поверхность астероида Рюгу, пишет N+1 со ссылкой на сообщение германского аэрокосмического агентства DLR.


Изображение: dlr.de

Отделение спускаемого модуля от зонда «Хаябуса-2» произошло в 05.17 по минскому времени, в этот момент он находился на высоте 51 метр от поверхности. Через 20 минут после отделения MASCOT впервые коснулся поверхности. Во время спуска широкоугольная камера сделала около 20 снимков, а магнитометр провел первые измерения, зарегистрировав слабое поле, которое наводят частицы солнечного ветра и возмущения, произведенные модулем при посадке.

С модулем поддерживается связь, в настоящее время инженеры миссии анализируют получаемые с него данные. Модуль уже должен был начать автономную научную программу, которая продлится 16 часов, до полной разрядки аккумуляторов.


Изображение: dlr.de

Станция «Хаябуса-2» была запущена в космос в декабре 2014 года. Ее цель — доставка образцов грунта с астероида 162173 Ryugu, который принадлежит к астероидам класса С. Аппарат успешно прибыл к астероиду 27 июня и вышел на стабильную 20-километровую орбиту вокруг него. Научная программа рассчитана на полтора года. После взятия пробы грунта с поверхности Рюгу станция отправится обратно к Земле и сбросит капсулу с веществом астероида в декабре 2020 года. Подробнее о миссии, ее задачах и инструментах можно прочитать в нашем материале «Собрать прошлое по крупицам».

Ранее «Хаябуса-2» успешно сбросила на астероид два небольших спускаемых модуля MINERVA-II 1, которые двигались по поверхности и прислали ряд снимков. Теперь же был высажен аппарат MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), являющийся самым крупным из спускаемых аппаратов на борту станции. Он имеет массу 9,6 килограмма и размеры 30×30×20 сантиметров.

Полезная нагрузка зонда состоит из четырех научных инструментов: инфракрасного гиперспектрального микроскопа MircOmega, предназначенного для исследования минерального состава и свойств поверхностного слоя Рюгу, широкоугольной камеры MASCAM, радиометра MARA, предназначенного для изучения тепловых свойств грунта, и магнитометра MasMag. Аккумуляторная батарея должна обеспечить функционирование модуля на поверхности Рюгу в течение 16 часов. MASCOT может один раз изменить свое местоположение на поверхности астероида за счет прыжкового механизма.

«Хаябуса-2» — не единственная миссия с возвратом образцов грунта с астероида. В декабре этого года аппарат OSIRIS-REx должен достичь астероида Бенну и получить образец его грунта, который он доставит на Землю к 2023 году.

 
 
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Во время спуска широкоугольная камера сделала около 20 снимков, а магнитометр провел первые измерения.
 
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