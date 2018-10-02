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В работе с кадрами должна быть система
03.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Открыла семинар заместитель председателя райисполкома Оксана Шейко. В своем выступлении она отметила важность работы с кадрами как в районе в целом, так и в каждой организации в частности. Заведующий сектором организационно-кадровой работы райисполкома Ирина Адащик среди приоритетных составляющих системной кадровой работы выделила анализ, планирование и мониторинг. Особое внимание Ирина Изъяславовна уделила вопросу подбора и расстановки кадров, механизму согласования кадровых назначений.
Корр. «СГ».
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«Системный подход в организации работы с кадрами» – под таким названием на минувшей неделе прошел семинар для специалистов кадровых служб организаций района....
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