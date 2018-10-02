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В работе с кадрами должна быть система

03.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В работе с кадрами должна быть система
«Системный подход в организации работы с кадрами» – под таким названием на минувшей неделе прошел семинар для специалистов кадровых служб организаций района. Инициаторами проведения встречи выступили сектор организационно-кадровой работы райисполкома и управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома. 

 

Открыла семинар заместитель председателя райисполкома Оксана Шейко. В своем выступлении она отметила важность работы с кадрами как в районе в целом, так и в каждой организации в частности. Заведующий сектором организационно-кадровой работы райисполкома Ирина Адащик среди приоритетных составляющих системной кадровой работы выделила анализ, планирование и мониторинг. Особое внимание Ирина Изъяславовна уделила вопросу подбора и расстановки кадров, механизму согласования кадровых назначений.

В работе с кадрами должна быть система

 
В ходе семинара были освещены также вопросы ведения кадровой документации, подготовки документов для представления к наградам. Специалисты управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома напомнили участникам семинара об алгоритме действий специалистов кадровых служб при подготовке документов к назначению трудовых пенсий, а также о выполнении обязанностей нанимателя в соответствии с законодательством о занятости. Все освещаемые в ходе учебного мероприятия вопросы подкреплялись примерами из практики работы, что позволило провести семинар в конструктивном русле.

 

Корр. «СГ».

 
 
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«Системный подход в организации работы с кадрами» – под таким названием на минувшей неделе прошел семинар для специалистов кадровых служб организаций района....
 
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