В работе с кадрами должна быть система



«Системный подход в организации работы с кадрами» – под таким названием на минувшей неделе прошел семинар для специалистов кадровых служб организаций района. Инициаторами проведения встречи выступили сектор организационно-кадровой работы райисполкома и управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Открыла семинар заместитель председателя райисполкома Оксана Шейко. В своем выступлении она отметила важность работы с кадрами как в районе в целом, так и в каждой организации в частности. Заведующий сектором организационно-кадровой работы райисполкома Ирина Адащик среди приоритетных составляющих системной кадровой работы выделила анализ, планирование и мониторинг. Особое внимание Ирина Изъяславовна уделила вопросу подбора и расстановки кадров, механизму согласования кадровых назначений.







В ходе семинара были освещены также вопросы ведения кадровой документации, подготовки документов для представления к наградам. Специалисты управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома напомнили участникам семинара об алгоритме действий специалистов кадровых служб при подготовке документов к назначению трудовых пенсий, а также о выполнении обязанностей нанимателя в соответствии с законодательством о занятости. Все освещаемые в ходе учебного мероприятия вопросы подкреплялись примерами из практики работы, что позволило провести семинар в конструктивном русле.

Корр. «СГ».