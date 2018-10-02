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В Польше появятся туристско-информационные центры Бреста
03.10.2018 — Разное | Свислочская газета
По словам заведующей сектором Олеси Округ, данная инициатива реализуется горисполкомом совместно с брестскими туристическими организациями, ей заинтересовались представители польского туристического бизнеса. Открыть инфоцентры Бреста уже изъявили готовность партнеры в Белостоке и Влодаве, а с руководством Тересполя и Бяла-Подляски идут переговоры.
«Нам очень важно развивать трансграничное сотрудничество с регионами Польши. У Бреста большой потенциал для продвижения ностальгического и медицинского туризма, увеличения количества шоп-туров», – отметила О. Округ.
Белновости.
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В приграничных польских городах появятся туристско-информационные центры Бреста.
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