В Польше появятся туристско-информационные центры Бреста



Такую информацию 3 октября предоставили в секторе спорта и туризма Брестского городского исполнительного комитета.

По словам заведующей сектором Олеси Округ, данная инициатива реализуется горисполкомом совместно с брестскими туристическими организациями, ей заинтересовались представители польского туристического бизнеса. Открыть инфоцентры Бреста уже изъявили готовность партнеры в Белостоке и Влодаве, а с руководством Тересполя и Бяла-Подляски идут переговоры.

«Нам очень важно развивать трансграничное сотрудничество с регионами Польши. У Бреста большой потенциал для продвижения ностальгического и медицинского туризма, увеличения количества шоп-туров», – отметила О. Округ.

Белновости.