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В Польше появятся туристско-информационные центры Бреста

03.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В Польше появятся туристско-информационные центры <a href="http://brest.21.by" class="tag-link">Бреста</a>
Такую информацию 3 октября предоставили в секторе спорта и туризма Брестского городского исполнительного комитета.

 

По словам заведующей сектором Олеси Округ, данная инициатива  реализуется горисполкомом совместно с брестскими туристическими организациями, ей заинтересовались представители польского туристического бизнеса. Открыть инфоцентры Бреста уже изъявили  готовность партнеры в Белостоке и Влодаве, а с руководством Тересполя и Бяла-Подляски идут переговоры.

 

«Нам очень важно развивать трансграничное сотрудничество с регионами Польши. У Бреста большой потенциал для продвижения ностальгического и медицинского туризма, увеличения количества шоп-туров», – отметила О. Округ.

 

Белновости.

 
Теги: Брест
 
 
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В приграничных польских городах появятся туристско-информационные центры Бреста.
 
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