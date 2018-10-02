С целью информирования населения проводятся общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду объекта:

Объект планируемой деятельности:

«Инженерные сети и благоустройство квартала северо-западной части г. Смолевичи (сети водоснабжения канализации – 3-я очередь)»

Заказчик планируемой деятельности:

Государственное предприятие «УКС Смолевичского района», 222201, Минская обл., Смолевичский р-н, г.Смолевичи, ул.Советская, 147, корп.3, тел. (+375 1776) 2-77-16, факс (+375 1776) 2-77-0, e-mail: ukssmolevichi@mail.ru

Обоснование необходимости и описание планируемой деятельности:

Необходимость реализации проекта вызвана улучшением инженерной инфраструктуры г. Смолевичи ввиду его роста, как города-спутника Минска.

В рамках реализации проекта реконструкция очистных сооружений канализации г.Смолевичи, площадки КНС-1, КНС-2 (ГКНС), а также реконструкция напорных коллекторов от КНС-1 до КНС-2, от КНС-2 до площадки очистных сооружений.

Предлагаемы мероприятия позволят снизить загрязнение окружающей среды и создать комфортные условия для жизни проживающего на данной территории населения.

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности решений и государственной органе, ответственном за принятие такого решения:

По результатам оценки воздействия на окружающую среду будет принято решение о возможности реализации заявленных намерений, предпроектная документация будет представлена для проведения государственной экологической экспертизы.

В случае утверждения положительного заключения государственной экологической экспертизы, при обращении государственного предприятия «УКС Смолевичского района» в Смолевичский районный исполнительный комитет, будет принято решение о разрешении проведения работ.

Место размещения планируемой деятельности:

Реконструируемые КНС-1, КНС-2, напорные коллекторы между ними — Минская область, г.Смолевичи;

реконструируемая площадка очистных сооружений и напорный коллектор от КНС-2 – Минская область, Смолевичский район, южнее г.Смолевичи.

Сроки реализации планируемой деятельности:

2019 г – 2020 г.

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС:

Начало – с 3 октября 2018 года, окончание общественных обсуждений – через 30 дней с момента публикации настоящего уведомления до 2 ноября (включительно).

С отчетом об оценке воздействия на окружающую среду можно ознакомиться:

— в электронном виде – на официальном интернет-сайте Смолевичского районного исполнительного комитета в разделе «Общественные обсуждения»: http://www. smolevichi.minsk-region.by

-на бумажном носителе:

Смолевичский районный исполнительный комитет: 222201, Минская область, г.Смолевичи, ул.Советская, д.125, каб.6, контактное лицо – заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Смолевичского районного исполнительного комитета Рыжковец Екатерина Геннадьевна, тел. (+375 1776) 55138, рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направлять:

— в форме электронного обращения – на сайт Смолевичского районного исполнительного комитета http://www. smolevichi.minsk-region.by;

— на адрес Смолевичского районного исполнительного комитета Минская область, г.Смолевичи, ул.Советская, д.125, контактное лицо – заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Смолевичского районного исполнительного комитета Рыжковец Екатерина Геннадьевна, тел. (+375 1776) 55138, e-mail: isp@smolevichi.minsk-region.by

Местный исполнительный и распорядительный орган, ответственный за принятие решений в отношении хозяйственной деятельности:

Смолевичский районный исполнительный комитет: 222201, Минская область, г.Смолевичи, ул.Советская, д.125, тел. (+375 1776) 5-52-91, факс (+375 1776) 2-76-33,

e-mail: isp@smolevichi. minsk-region.by

Заявление о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС можно направить в течении 10 рабочих дней с момента начала общественных обсуждений в Смолевичский районный исполнительный комитет г.Смолевичи, ул.Советская, д.125, тел. (+375 1776) 5-52-91, факс (+375 1776) 2-76-33, e-mail: isp@smolevichi.minsk-region.by. (с 3 октября 2018 г. по 17 октября 2018 г. включительно)

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить в Смолевичский районный исполнительный комитет г.Смолевичи, ул.Советская, д.125, тел. (+375 1776) 5-52-91, факс (+375 1776) 2-76-33, e-mail: isp@smolevichi.minsk-region.by. (с 03 октября 2018 г. по 17 октября 2018 г. включительно)

Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.

Место и дата опубликования уведомлений:

— в печатных СМИ – газета «Край Смалявiцкi» №297-300 от 3 октября 2018г.

— в электронном виде – на официальном интернет-сайте Смолевичского районного исполнительного комитета в разделе «Общественные обсуждения»: http://www. smolevichi.minsk-region.by от 29 сентября 2018г.

Екатерина РЫЖКОВЕЦ, заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Смолевичского районного исполнительного комитета.