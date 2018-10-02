Детский театр моды: вместе к «Вершине» успеха

«Вершина» – детский театр моды, который работает под эгидой одноименного общественного объединения «Молодежная культурно-просветительская организация». История театра только начинается, и все это благодаря молодому коллективу педагогов – профессионалам своего дела, которые знают, как развивать современного ребенка и дать те знания, которые невозможно получить в школе. Тонкий вкус, жажда сцены и достижений – вот чем живут воспитанники театра.

От игры на профессиональной сцене к большому подиуму

На занятиях в театре моды педагоги раскрывают таланты ребят и ведут их к вершине успеха, охватывая четыре направления.

Первое направление – уроки моделирования с дизайнером Викторией Зловски. На занятиях воспитанники с преподавателем разрабатывают эскизы, которые потом воплощаются в жизнь и демонстрируются на подиуме.

Второе – эстетика движения – это то, что сегодня необходимо для полноценной жизни уверенного в себе человека. Грация и пластика в современном мире помогают добиться успеха не только на подиуме и на сцене. Профессионал своего дела, мастер спорта международного класса, неоднократный Чемпион Мира и Европы по спортивно-бальным танцам Александр Ляхович помогает раскрыть эти данные в каждом воспитаннике.

Третье – модельное направление – искусство дефиле, фотопозирование в театре преподает обладательница титула «MRS. UniverseSocialActivities 2015» конкурса «Миссис Вселенная-2015», посол доброй воли по вопросам детской паллиативной помощи в Республике Беларусь Светлана Статкевич. А педагог Ольга Попенко – финалистка республиканского конкурса красоты «Миссис Беларусь 2014», занимается с ребятами йогой, историей костюма, преподает основы правильного питания.





И, наконец, четвертое – актерское мастерство – преподает руководитель театра Юлия Ляхович. Так как «Вершина» – это театр моды, то все показы коллекций основываются на театральной подаче.

– Воспитанники театра моды «Вершина», – говорит Юлия Николаевна, – это дети, которые умеют петь, танцевать, знают технику дефиле, обладают навыками актерской выразительности. Наши воспитанники – уже фотомодели и юные дизайнеры. Согласитесь, просто удивительно, как можно получить такое разностороннее развитие, и при этом ходить только в «Вершину»?





От «Фруктового салата» до «Оживших витрин»

Удивляют и коллекции, созданные на занятиях воспитанниками и их родителями при поддержке преподавателя. К примеру, две коллекции по созданию шляп из фруктов и цветов, как из искусственных, так и живых: «Фруктовый салат» и «Цветочная феерия». При создании еще одной коллекции «Папин галстук» было использовано более трехсот галстуков. Среди необычных – коллекция «Перформенс», при создании которой используется проволока, «Скрипка» – создание платьев без использования ниток, «Ангелы» – коллекция, созданная мамой ученицы Анастасией Заремба, при использовании ваты, белой ткани и страз.





Среди ярких проектов театра моды «Вершина» – «Хенд Мейд шоу», где на протяжении тридцати номеров дети демонстрируют коллекции, созданные своими руками и совместно с родителями; мюзикл «Федорино горе», премьера которого состоялась в декабре прошлого года в ДК БелАЗ»; «Ожившие витрины», где вместо манекенов в витринах торгового центра Галилео Минска стояли дети; «Красивая Беларусь» – ролики телеканала «Сфера» о красивых местах нашей страны с участием воспитанников театра. И, наконец, конкурс красоты и творчества «Вершина моды», который проходит в трех номинациях: дизайнеры, фотомодели, «Мисс» и «Мистер». По итогам конкурса двенадцать лучших работ в номинации «дизайнер» будут напечатаны принтом на майках для всех воспитанников Вершины.

Награды, призы, признание

Сегодня участникам театра моды «Вершина» есть чем гордиться. Так, воспитанники театра уже стали дипломантами 1 степени Международного конкурса «Вершина Моды» в Минске с коллекциями «Папин галстук» и «Ангелы», лауреатами 2-ой премии Международного фестиваля «Фейерверк талантов» за коллекцию «Дети будущего». На Международном конкурсе «Мода чудес» в Москве с коллекцией «Марионетка» воспитанники театра стали дипломантами 1-й степени, с коллекцией «Папин галстук» – лауреатами 2-й степени.

Есть у воспитанников театра и личные награды. Так, Гран–при Международного фестиваля «Новые вершины» в номинации «Театральное соло» завоевала Лера Городник, в этой же номинации лауреатом 1-ой степени стала Маргарита Синицкая, лауреатом 2-ой степени – Эвелина Пискунович.

Среди специальных призов – участие семи воспитанников театра в передаче радио «Минская волна», фото Ксении Якуценя на обложке газеты «Переходный возраст» и Кристины Селиад – на обложке первого глянцевого журнала Беларуси «Женский журнал», на обложке специального выпуска была фотография еще одной воспитанницы Леры Городник и фотографии двадцати двух воспитанников на страницах этого журнала.

Расширяя границы

Дальнейшее развитие невозможно без построения планов и долгосрочных проектов. Так, Юлия Николаевна рассказала, что в планах «Вершины» – расширить границы:

– Так как мы являемся общественным объединением «Молодежная культурно-просветительская организация «Вершина», —– говорит Юрия Ляхович, – то наша главная цель – помочь детям из малых городов развиваться, воплощать свои задумки в виде новых коллекций и выходить на большую, профессиональную сцену и подиум, как модели и артисты. С этого года занятия в театре теперь проходят по двум адресам: ул. Социалистическая, д.52 и в районе «Юго-Запад» по улице Центральная, 20 Б.

Сейчас воспитанники театра и их педагоги готовятся к «Kids Fashion Show», где они выйдут на подиум с двумя коллекциями по пэчворку, которые были созданы на занятиях из старых джинсов с вставками золота и серебра, и платьями свадебного салона «Даная».

К слову, в прошлом году в театре моды занималось шестьдесят пять ребят. А на начало учебного года новых воспитанников в «Вершине» уже около ста человек. Теперь филиалы театра действуют в Смолевичах, Жодино, Минске и Слуцке.

Как отметила руководитель театра, их воспитанники сегодня занимаются по авторской программе развития, нацеленной на снятие эмоциональных и физических зажимов, привитие вкуса, смелости и творческого раскрепощения, получение эстетического удовольствия от собственного развития.

Кроме этого, на базе театра моды раз в неделю проходят занятия по хореографии с молодыми людьми, имеющими ограниченные возможности. Ведет занятия преподаватель по эстетике движения, чемпион Мира и Европы по спортивно-бальным танцам Александр Ляхович.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото из архива театра моды.

(*на правах рекламы)