Самой лучшей защитой от гриппа признана вакцинация, проводимая по всему миру. Вакцины против гриппа показали себя очень эффективным и хорошо переносимым средством у здоровых и лиц из группы высокого риска. Вакцинацию против гриппа нужно проходить каждый год, поскольку было доказано, что на протяжении года уровень защитных антител в организме человека снижается.

Как правило, грипп сопровождается высокой температурой (39-40°С), головной болью, сильным кашлем, выраженной слабостью или ломотой и болью в теле. Каждый год гриппом заболевают 5-10% взрослых и 20-30% детей. Следует помнить, что грипп очень заразен.

Гриппом может заболеть любой человек. У некоторых людей существует повышенный риск возникновения угрожающих жизни осложнений. Это пожилые люди и маленькие дети, а также лица, страдающие сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями сердца, легких, почек. Грипп может осложниться пневмонией, инфекциями среднего уха, а также вызвать обезвоживание и ухудшение течения хронических заболеваний, таких как сердечная недостаточность, бронхиальная астма или сахарный диабет.

Самый эффективный способ защиты от гриппа — вакцинация.

Согласно действующему национальному календарю профилактических прививок, детей можно прививать с 6 месяцев. В возрасте от 6 месяцев до 3 лет вакцинация состоит из двух прививок, которые проводятся в дозе 0,25 мл с интервалом в 4 недели.

Вакцина не вызывает заболевание гриппом. Противогриппозная вакцина содержит неактивные частицы вируса, которые приводят организм в состояние способности противостоять угрозе заражения. Противогриппозные вакцины безопасны и хорошо переносятся.

С учетом того, что антитела после прививки вырабатываются через 10-14 дней, лучше провести вакцинацию до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом. Оптимальное время для проведения противогриппозных прививок – сентябрь-ноябрь.

Все противогриппозные вакцины, которые будут применяться в текущем году для вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок, не содержат живых вирусов, а значит, не могут вызвать заболевание. Прививку против гриппа можно получить в поликлинике по месту жительства. Пациентам с острыми заболеваниями или обострениями хронических болезней проведение прививки лучше отложить до выздоровления. Непосредственно перед проведением прививки рекомендуется осмотр врача с обязательной термометрией. После вакцинирования следует избегать переохлаждений, сквозняков, ограничить эмоциональные и физические нагрузки на несколько дней, придерживаться правильного режима питания, лучше употреблять легкую нежирную пищу, соблюдать водный баланс.

Т.КРАСОВСКАЯ, врач-эпидемиолог (заведующий отделом эпидемиологии) ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».