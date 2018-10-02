К выполнению задач государства готовы

В соответствии с планом подготовки военного комиссариата Смолевичского района и г.Жодино по предназначению 25 сентября на базе Курганского сельисполкома проведено инструкторско-методическое (показное) занятие с администрациями пунктов оповещения и сбора сельских исполнительных комитетов Смолевичского района по вопросам выполнения мобилизационных мероприятий. Главной задачей данного мероприятия был практический показ порядка действий местных органов власти при объявлении мобилизации. Началось занятие с теоретической части, далее было закреплено практически. Данное мероприятие проводится один раз в полугодие на базе одного из сельских исполнительных комитетов, в качестве администрации пункта оповещения и сбора привлекаются работники, ответственные за ведение воинского учета в сельисполкомах, военный комиссариат осуществлял непосредственное руководство подготовкой данного занятия, а организацию его проведения на местах взял на себя Курганский сельисполком во главе с его председателем Хващевской Инессой Брониславовной.





По окончании занятия было проведено обсуждение выполненных мероприятий, так называемый «круглый стол», в ходе которого председатели обсудили проблемные вопросы по порядку выполнения оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных средств на административных территориях своих сельисполкомов, вопросы ведения воинского учета. Ни один вопрос не остался без внимания, все предложения руководитель органа военного управления полковник Юрий Марецкий взял, что называется «на карандаш», а реализованы они будут в проекте решения Смолевичского райисполкома по вопросам мобилизационных мероприятий.

На данном мероприятии присутствовала председатель Смолевичского районного Совета Депутатов Марина Михайловна Клюева. Таким образом на занятии была представлена вся вертикаль власти, и это является знаком того, что, если наша страна будет нуждаться в вооруженной защите, то местные исполнительные и распорядительные органы Смолевичского района будут готовы выполнить все поставленные руководством страны задачи.

Ю.М.ШЕРСТЕНЬ, заместитель военного комиссара, начальник мобилизационного отдела, подполковник.