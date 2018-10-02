«АРТ-академия» Дианы Барткевич

Ежегодно кадровый резерв Смолевиччины пополняют молодые специалисты, которые выходят на работу в разных сферах деятельности. Не является исключением и система образования.

Совсем недавно — несколько недель назад – в ГУДО «Эколого-биологический Центр детей и молодежи Смолевичского района» пришла работать молодой педагог дополнительного образования Диана Барткевич.





Выпускница Витебского государственного университета имени П.М. Машерова в Смолевичи приехала по распределению. По диплому девушке присвоена квалификация «педагог – художник». Кроме этого, Диана окончила магистратуру, так что, она еще и магистр педагогических наук в области трудового обучения.

Родилась и выросла Диана в Глубокском районе Витебской области, там окончила школу, и, определившись с выбором профессии, поступила в выше названный университет. Учеба давалась легко. С самого начала Диана поняла, что сделала правильный выбор. Кстати, художественного образования у девушки не было. Она окончила полугодовые профильные курсы прямо перед поступлением. Этого оказалось вполне достаточно. Став студенткой, отмечает Диана, ее знания и умения ничем не отличались от знаний ребят, окончивших художественную школу. Это отмечали и преподаватели. Декоративно-прикладное искусство, которым девушка увлекается в свободное время, было близко ей еще со средних классов школы.

— Декоративную вышивку я освоила классе в 5-м, рассказывает педагог. — Можно сказать, с тех пор и вышиваю. Конечно, были и перерывы, но сейчас я стараюсь уделять этому занятию любую свободную минутку своего времени.

Работает Диана в разных техниках – с разными швами и отмечает, что вышивка не сводится к традиционному «крестику». В своих работах девушка совмещает разные техники, благодаря чему работы получаются изумительными.

Свою любовь к такому творческому занятию Диана передала и младшей сестренке, которую не так давно научила вышивать. Сейчас, в связи с выходом на работу, времени на любимое занятие остается не так много, но Диана старается и дома уделять время творчеству.

В коллективе молодого специалиста встретили хорошо, доброжелательно.

— Я несказанно рада, — отмечает Диана, — что мне довелось начинать свою профессиональную деятельность именно здесь, в эколого-биологическом Центре детей и молодежи Смолевичского района. Здесь дружный коллектив, и работать рядом с этими людьми одно удовольствие. Они и помогут, и подскажут. Работа интересная, творческая.

Сейчас педагог занята разработкой программы к своему объединению по интересам, которое она будет преподавать на базе Центра. Это кружок «АРТ-академия», благодаря занятиям в котором мальчишки и девчонки (9-ти – 13-ти лет) смогут научиться основам рисунка, живописи, композиции. Кстати, набор в кружок продолжается, поэтому желающие еще могут успеть в него записаться.

— К тому же, добавляет методист Центра Валентина Карпович, — занятия для детей организованы на бесплатной основе. «АРТ-академия» — это новинка в работе Центра. Дело в том, что работа в данном объединении по интересам будет вестись дистанционно. Ребятам не нужно будет приходить или приезжать в здание управления по образованию, спорту и туризму, где располагается Центр: все задания, консультации и комментарии к ним ребенок будет получать по электронной почте. Мы считаем, что родителям это будет удобно, а детям — интересно. Сейчас все ребята с компьютером на «ты» и умеют пользоваться Интернетом, электронной почтой. Диана разрабатывает программу к «АРТ-академии», ведь таких готовых программ попросту пока еще нет. Надеемся, что это будет интересно нашим кружковцам. Здесь много плюсов: не нужно тратить время на дорогу. Плюсом можно назвать и самоконтроль, который подразумевает такая форма обучения.

Смолевичи девушке понравились.

— Самым сложным стал для меня переезд на новое место жительства. Конечно, руководство управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского РИК помогло с жильем. Родители привезли вещи. Помогли устроиться. Коллеги также приняли участие в моей жизни, что очень приятно. Поэтому все складывается хорошо, — говорит Диана. – Конечно, скучаю по дому, родным, но только после окончания трудового дня. На работе скучать некогда. Там все интересно. И люди замечательные, которых я, кажется, знаю давно. Город понравился: маленький, тихий, уютный. Это мне по душе. Поэтому ощущаю себя здесь вполне комфортно.

Надо отметить, что в Центре хорошо относятся к своим специалистам, для молодых стараются создать все условия, чтобы не терять ценные кадры, взращенные здесь.

— Стараемся закреплять своих специалистов, — говорит Валентина Владимировна. – Мы дорожим каждым человеком. Обучаем. Помогаем. Подсказываем и, конечно, остаемся довольны, когда люди у нас остаются. Надеемся, что и Диана останется. С самых первых дней работы она легко влилась в наш коллектив — будто всегда здесь работала. Показала себя очень ответственным, исполнительным, грамотным и главное – творческим педагогом, любящим детей и свою профессию.

Впереди у молодого специалиста — профессиональное становление, тесное общение с коллегами и детьми, много интересной работы, открытий и свершений. Надеемся, что время работы в Смолевичском районе станет для Дианы не просто жизненным этапом.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.