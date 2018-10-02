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«Белавиа»: солист «Пошлой Молли» не сообщал нам о краже денег
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2 октября мы
Кирилл Бледный рассказал, что он сдал в багаж рюкзак, в котором лежало 300 тысяч российских рублей (около пяти тысяч долларов). Он также посоветовал никогда не пользоваться минским аэропортом и авиакомпанией «Белавиа».
В самой авиакомпании сообщили, что Бледный не обращался к ним с заявлением о краже: «Официальное обращение, которое должны делать пассажиры из-за неполадок с багажом, к нам не поступало. Он летел по маршруту Киев-Минск-Санкт-Петербург. Конечный пункт назначения – аэропорт «Пулково», где, скорее всего, он и обнаружил исчезновение». Но в «Пулково» сообщили, что и к ним тоже никакое заявление о краже не поступало. О происшествии с музыкантом там слышат впервые.
Остается только вариант, что Бледный обратился непосредственно к работникам минского аэропорта, не связанным с авиакомпанией «Белавиа».
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2 октября мы писали, что солист группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный рассказал в интервью, как у него украли пять тысяч долларов в минском аэропорту. В «Белавиа» эту...
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