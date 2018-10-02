Посмотрите, в каких платьях выступит беларуска на «Мисс мира»

Мария Василевич представит Беларусь на международном конкурсе красоты «Мисс мира». Сегодня, 3 октября, она показала наряды, в которых будет дефилировать по подиуму, пишет агентство «Минск-Новости». «Мисс мира 2018» пройдет 8 декабря на китайском острове Хайнань.

Мария родом из Минска. В этом году она окончила БГЭУ по специальности «Государственное управление». Раньше Мария рассказывала, что до «Мисс Беларусь-2018» никогда не участвовала в конкурсах красоты.

Фото на фоне заголовка: агентство «Минск-Новости»