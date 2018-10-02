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Информирует РОЧС: безопасная эксплуатация электрообогревателей

03.10.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Информирует РОЧС: безопасная эксплуатация электрообогревателейТемпература за окном упала, а значит пришла пора задуматься о том, как обогреть свой дом. Когда теплая одежда и горячий чай уже не спасают от холода, на ум приходит идея о покупке обогревателя. Ознакомившись со всем ассортиментом, вы определились с его видом, техническими характеристиками и приобрели. Основная проблема решена: в доме тепло и уютно. Теперь стоит позаботиться о технике безопасности. В первую очередь ознакомьтесь с инструкцией, ведь не все знают, что нарушение правил эксплуатации электрообогревателей зачастую становится причиной пожаров и гибели людей.

Всегда соблюдайте правило, касающееся любого обогревателя, — никогда не оставляйте его без присмотра, не позволяйте пользоваться детям. Располагайте электрообогреватель на негорючей поверхности подальше от сгораемых предметов: мебели, занавесок. Периодически очищайте прибор от пыли, не используйте его для сушки белья. Ни в коем случае не рискуйте, пробуя ремонтировать вышедший из строя обогреватель — доверьте эту работу специалисту по ремонту бытовых электроприборов или обратитесь в сервисный центр производителя. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались. Это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети.

Не подвергается сомнению и правило, запрещающее использование самодельных электрообогревателей. Неисправные, самодельные, оставленные без присмотра электрообогреватели становятся причиной пожаров, которые за считанные минуты уничтожают все нажитое, в которых гибнут люди. Чтобы не пополнять цифры печальной статистики, позаботьтесь о соблюдении правил пожарной безопасности в вашем доме.

Д. ПАЛЬЧЕХ,

первый заместитель начальника Шарковщинского РОЧС.

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