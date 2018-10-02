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«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

03.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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«Живи! Цени! Люби!». Такие слова, вынесенные в заголовок, написаны на арт-объекте «Камень счастья», с открытия которого началась официальная часть мероприятий в рамках празднования 60-летнего юбилея  г. Белоозерска.

Право открыть местную достопримечательность было предоставлено председателю Брестского областного Совета депутатов Юрию Иосифовичу Наркевичу, заместителю председателя Брестского облисполкома Олегу Ивановичу Величко, председателю Березовского районного исполнительного комитета Леониду Алексеевичу Мартынюку,  председателю Белоозерского городского исполнительного комитета  Александру Петровичу Данилюку.

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

Помимо них, в праздновании юбилея приняли участие другие почетные гости: член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Виктор Иванович Чайчиц, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Владимирович Ткачук и Леонид  Иванович Качина, генеральный консул Генерального консульства России в Бресте Игорь Юрьевич Конякин, исполняющий обязанности консула Генерального консульства Украины в Бресте Виталий Васильевич Пантус, председатель Брестского областного объединения Федерации профсоюзов Беларуси  Александр Андреевич Мурашкин, председатель Брестского областного союза потребительских обществ Леонид Степанович Янкович, председатель Березовского районного Совета депутатов Александр Борисович Петровский.

Первыми приложить ладони к камню, чтобы оставаться влюбленными всю долгую семейную жизнь, верными друг другу, посчастливилось молодоженам Татьяне и Константину Стыкуть.

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

Продолжение читайте в номере за 3 октября.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

«Живи! Цени! Люби!». Фоторепортаж с праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию г. Белоозерска (+50 ФОТО)

 
Теги: Брест
 
 
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«Живи! Цени! Люби!». Такие слова, вынесенные в заголовок, написаны на арт-объекте «Камень счастья», с открытия которого началась официальная часть мероприятий в...
 
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