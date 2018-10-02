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Сегодня в Витебске и Витебской области начнут включать отопление в жилом фонде

03.10.2018 — Разное | Герой працы  
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Сегодня в Витебске и Витебской области начнут включать отопление в жилом фондеСегодня в Витебске и Витебской области начнут включать отопление в жилом фонде
В Витебской области с 3 октября начинается подача тепла в жилищный фонд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении жилищно-коммунального хозяйства облисполкома.
"Такое решение подписано сегодня в облисполкоме. Необходимые распоряжения будут разосланы в кратчайшие сроки в теплоснабжающие организации Витебской области", - рассказали в главном управлении жилищно-коммунального хозяйства. По информации РУП "Витебскэнерго", тепло уже поступило в 25% объектов жилищного фонда Оршанского района.
Кроме того, по состоянию на утро 3 октября в 100% социальных учреждений Витебска, Новолукомля и Ореховска включено отопление. В Полоцке подача тепла на объекты соцсферы составила 95%, в Новополоцке - 84%, в Орше - 80%. Отопительный сезон стартовал в северном регионе 28 сентября. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, госархивы и библиотеки.
В нынешнем межсезонном периоде в Витебской области будут работать 507 котельных. Все теплоисточники и объекты жилфонда получили паспорта готовности. Во время подготовки к зиме доукомплектованы техникой и персоналом диспетчерские службы и аварийные бригады. Выполнены задания по ремонту и замене тепловых сетей, а также заготовке местных видов топлива.
Распоряжением председателя Витебского горисполкома  с 3 октября отопление будет включено в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях города в соответствии с графиком. При температурах наружного воздуха выше + 100С отопление помещений будет производиться в режиме протапливания.
 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня в Витебске и Витебской области начнут включать отопление в жилом фонде В Витебской области с 3 октября начинается подача тепла в жилищный фонд, сообщили...
 
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