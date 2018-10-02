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В Минске у воспитательницы детсада изъяли 108 литров нелегального алкоголя

03.10.2018 17:00 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске у воспитательницы детсада изъяли 108 литров нелегального алкоголя
Фото из открытых источников

Как стало известно, правоохранителями была задержана 44-летняя воспитательница столичного детского сада. В ходе оперативных мероприятий у женщины в автомобиле были обнаружены более 100 литров нелегального алкоголя, в том числе водки и виски.

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Как сообщила официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина ДОБРОВОЛЬСКАЯ, 108 бутылок конфискованного алкоголя перевозились без белорусских акцизных марок. Кроме того, у женщины не было подтверждающих документов легальности приобретения продукции.

По информации специалиста, 108 литров алкогольной продукции на общую сумму свыше 1,4 тыс. рублей конфискованы и обращены в доход государства. В отношении женщины был составлен административный протокол. Воспитательница получила крупный штраф в размере 10 базовых величин (245 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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